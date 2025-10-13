Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Er zijn enkele veranderingen in de selectie van 23 spelers van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd in Wales. Maarten Vandevoordt en Charles Vanhoutte verlaten de groep, terwijl Senne Lammens, Koni De Winter en Charles De Ketelaere erbij komen. Alexis Saelemaekers is uiteraard geblesseerd.

Rudi Garcia had aanvankelijk 26 spelers geselecteerd voor deze bijeenkomst in oktober. Voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië stonden Senne Lammens, Koni De Winter en Charles De Ketelaere niet op het wedstrijdblad.

Sindsdien heeft de bondscoach van de Rode Duivels Alexis Saelemaekers door een blessure verloren. Hij raakte geblesseerd tegen de Noord-Macedoniërs en maakte de reis naar Cardiff niet voor deze cruciale wedstrijd in het kader van het WK 2026.

Vanhoutte en Vandevoordt niet in de selectie van Rudi Garcia

Er zijn dus 25 spelers (21 veldspelers en 4 keepers) die het Cardiff City Stadium in bezit hebben genomen voor een trainingssessie na de persconferentie van Rudi Garcia en Thibaut Courtois, deze zondag.

De bondscoach van de Rode Duivels kan echter slechts drieëntwintig namen op zijn wedstrijdblad zetten, en er zijn dus twee teleurgestelden: Maarten Vandevoordt en Charles Vanhoutte zullen op de tribune zitten voor deze wedstrijd tussen Wales en België.

Een duidelijke afwisseling tussen Vandevoordt en Lammens voor de positie van derde keeper achter Courtois en Sels, terwijl Rudi Garcia kiest voor een extra centrale verdediger voor een wedstrijd waarin België meer zal moeten verdedigen dan vrijdag. Charles De Ketelaere is weer op zijn best en zou zelfs aan de wedstrijd kunnen beginnen.