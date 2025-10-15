Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract
Foto: Photonews
Frenkie De Jong heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd. De Nederlander zette woensdag officieel zijn handtekening, live op camera. Hij blijft tot 2029 bij Barça, met een opmerkelijke afkoopsom van 500 miljoen euro.

In Nederland en Spanje ging het er al een tijdje over: tekent Frenkie De Jong bij bij FC Barcelona? Dat het antwoord ja zou zijn werd ook al redelijk snel duidelijk.

Pers werd uitgenodigd, terwijl het 'evenement' ook live werd uitgezonden. Op woensdag zette De Jong zijn kribbel onder een nieuw contract.

Op die manier verbindt hij zich tot 2029 aan de Catalaanse club. Dat terwijl deze zomer nog verhalen over een eventuele transfer de ronde deden.

Frenkie De Jong blijft tot 2026 bij FC Barcelona

Maar er is nog een belangrijk detail in het contract. Er werd een afkoopsom in opgenomen die geen enkele club zal ophoesten. Wie De Jong wil overnemen zal 500 miljoen euro moeten betalen.

Iets wat wel vaker gebeurt bij Barcelona, maar toch opvallend blijft. Lamine Yamal heeft zelfs een afkoopsom van een miljard euro in zijn contract laten opnemen.

