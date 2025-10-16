"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

Voormalig doelman Frank Boeckx is de voorbije weken onderwerp van publieke aandacht geworden door een persoonlijke gewoonte die onverwacht veel aandacht kreeg. Zijn echtgenote Julie lichtte een anekdote toe die aanleiding gaf tot bredere reacties.

Julie, echtgenote van Frank Boeckx, vertelt in Het Laatste Nieuws over een moment dat haar verraste. “Ik moet zeggen: ik vond dat ook een beetje raar, die eerste keer dat ik merkte dat Frank geen onderbroek droeg”, klinkt het.

Zatte avond

“Het was zo’n beetje een zatte avond, en ik dacht plots: huh, hoe kan dat nu?” Ze voegt eraan toe dat ze vooraf van niks wist. “Als je een broek losmaakt, verwacht je daar nog een boxershort te treffen. Maar dat was dus níét zo. Hij had me niet gewaarschuwd, nee.”

Frank Boeckx reageerde luchtig op de situatie. “Geef toe: het is toch vooral gemakkelijk, schat?”, zegt hij. De gewoonte leidde tot reacties in de media, waarbij ook medische adviezen werden aangehaald over het frequent wassen van jeansbroeken.

Boeckx stelt dat hij verrast is door de omvang van de aandacht. “Man, man. Ik had echt niet verwacht dat het zo’n ‘ding’ zou worden.” Hij merkt op dat de kwestie hem blijft achtervolgen, zelfs in professionele contexten.

Niet te vergeten

“Nog altijd, als ik bijvoorbeeld naar de Champions League ga, staan er in de perszaal twee vrouwen op te dienen. En elke keer krijg ik de opmerking: ‘En, heb jij vandaag weer geen onderbroek aan?’”, gaat hij verder.

Volgens Boeckx is de mediabelangstelling rond deze gewoonte groter dan die tijdens zijn actieve carrière. “Ik vrees dat niemand het ooit nog zal vergeten. Terwijl het ook maar een ‘gewoonte’ is, hè”, klinkt het.