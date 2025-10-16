De derde helft "Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voormalig doelman Frank Boeckx is de voorbije weken onderwerp van publieke aandacht geworden door een persoonlijke gewoonte die onverwacht veel aandacht kreeg. Zijn echtgenote Julie lichtte een anekdote toe die aanleiding gaf tot bredere reacties.

Julie, echtgenote van Frank Boeckx, vertelt in Het Laatste Nieuws over een moment dat haar verraste. “Ik moet zeggen: ik vond dat ook een beetje raar, die eerste keer dat ik merkte dat Frank geen onderbroek droeg”, klinkt het.

Zatte avond

“Het was zo’n beetje een zatte avond, en ik dacht plots: huh, hoe kan dat nu?” Ze voegt eraan toe dat ze vooraf van niks wist. “Als je een broek losmaakt, verwacht je daar nog een boxershort te treffen. Maar dat was dus níét zo. Hij had me niet gewaarschuwd, nee.”

Frank Boeckx reageerde luchtig op de situatie. “Geef toe: het is toch vooral gemakkelijk, schat?”, zegt hij. De gewoonte leidde tot reacties in de media, waarbij ook medische adviezen werden aangehaald over het frequent wassen van jeansbroeken.

Boeckx stelt dat hij verrast is door de omvang van de aandacht. “Man, man. Ik had echt niet verwacht dat het zo’n ‘ding’ zou worden.” Hij merkt op dat de kwestie hem blijft achtervolgen, zelfs in professionele contexten.

Niet te vergeten

“Nog altijd, als ik bijvoorbeeld naar de Champions League ga, staan er in de perszaal twee vrouwen op te dienen. En elke keer krijg ik de opmerking: ‘En, heb jij vandaag weer geen onderbroek aan?’”, gaat hij verder.

Volgens Boeckx is de mediabelangstelling rond deze gewoonte groter dan die tijdens zijn actieve carrière. “Ik vrees dat niemand het ooit nog zal vergeten. Terwijl het ook maar een ‘gewoonte’ is, hè”, klinkt het.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Frank Boeckx

Meer nieuws

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

14:20
Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

14:00
"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

11:20
3
Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

13:45
Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

13:00
1
🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

13:30
Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

12:20
Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

12:40
KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

11:40
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

10:30
KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

11:00
1
'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

10:30
Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

10:00
6
Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

08:40
7
Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

09:30
1
Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

09:00
Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

08:20
'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

08:00
26
Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

07:40
'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

07:20
4
Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

07:00
Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

06:30
Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

06:00
Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

23:00
7
Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

22:30
9
De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

21:40
2
Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

22:00
Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

21:20
Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

20:40
11
Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

21:00
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

19:55
13
Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

20:20
'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

19:40
8
Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

19:00
6
Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen Analyse

Waarom David Hubert bij Union SG toch wel eens kan verrassen

18:40
Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

18:22

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' jawaddedadde jawaddedadde over "Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over "We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn stephen king stephen king over KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..." Jerre76 Jerre76 over Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht" seaside seaside over Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL? Johnnie Walker Johnnie Walker over Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis franchi franchi over Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award cartman_96 cartman_96 over 'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved