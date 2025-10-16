En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

Er was in het verleden heel wat te doen om Matthieu Epolo bij Standard, het leek er zelfs sterk op dat hij zou vertrekken op een bepaald moment. Maar dat ligt allemaal in het verleden: donderdag verlengde de Standard-doelman zijn contract.

Voor zijn eerste jaar als titularis onder de lat riep Matthieu Epolo heel wat vragen op. Moest hij wel de voorkeur krijgen op Arnaud Bodart? En was hij al klaar om met de druk om te gaan?

Ondanks enkele jeugdzonden wist Epolo zich te bevestigen en hield hij zijn plaats als nummer één vast. Deze zomer leek een vertrek even in de lucht te hangen. Aangezien zijn contract nog maar één jaar liep, was het voor Standard verleidelijk om hem te laten vertrekken en een transfersom te innen.

Toulouse werd genoemd, maar de deal kwam er niet. Vandaag hebben Standard en Epolo de bladzijde omgeslagen. Sterker nog: de samenwerking wordt verlengd tot juni 2029. Of dat betekent dat hij komende zomer alsnog vertrekt, zal de toekomst uitwijzen. Voor nu is de club vooral blij dat een kind van het huis voor de lange termijn tekent.

Een logische uitkomst voor Epolo

"Dit nieuwe contract is dik verdiend en beloont een ongelooflijk harde werker die al de nodige ervaring heeft opgedaan en veel maturiteit en karakter heeft getoond om de obstakels te overwinnen die elke jonge keeper bij een topclub tegenkomt", zegt Marc Wilmots tevreden.

De doelman deelt dat enthousiasme. "Ik ben blij en trots om te verlengen bij de club die mijn profcarrière lanceerde en in mijn hart zit. Ik wil het bestuur, de staf, mijn ploegmaats, de supporters en natuurlijk mijn omgeving bedanken voor hun steun en hulp om elke dag beter te worden."