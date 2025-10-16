KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi
Foto: © photonews
Denis Odoi heeft tot op heden nog geen nieuwe werkgever gevonden. Met KV Kortrijk vond hij geen akkoord, en daar wou coach Michiel Jonckheere nog wat over kwijt.

Denis Odoi is geen nieuwe speler van KV Kortrijk geworden. Hij was er om zijn conditie te onderhouden terwijl hij naar een nieuwe club zocht, maar de verdediger kreeg geen interessante aanbiedingen.

Kortrijk deed een voorstel, maar kwam uiteindelijk niet tot een akkoord met de speler. "Iedereen kent de situatie", zegt trainer Michiel Jonckheere bij Het Nieuwsblad. "Dit is een beslissing van de club en van de eigenaar, en ik respecteer die."

Odoi blijft zoeken naar een werkgever

"Er is altijd duidelijkheid geweest en dat verandert nu niet. Iedereen wist wat het plan was en ik heb daar ook open met Denis over gepraat. Denis was een meerwaarde op training. Ook deze week trainde hij nog mee met ons en wat mij betreft mag hij dat blijven doen", gaat de coach verder.

Odoi speelde zelfs een oefenwedstrijd mee, maar kon toen niet per se overtuigen. "Ik heb daar ook over gepraat met Denis en hij weet dat ook wel."

"Denis is 37 jaar, was heel lang niet actief, moest op een ongewone positie spelen en dat in een ploeg waarin hij nog nooit uitkwam. Hij moet nu voor zichzelf uitmaken wat het beste is voor hem en welke opties hij nog heeft", besluit Jonckheere.

KV Kortrijk
Denis Odoi
Michiel Jonckheere

