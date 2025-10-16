Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

Romelu Lukaku heeft al een indrukwekkende carrière opgebouwd in het Europese topvoetbal. Hij had zelfs bijna een avontuur bij Real Madrid.

Romelu Lukaku begint het stilaan beu te worden in de ziekenboeg van Napoli. Toch haalde hij opnieuw het nieuws na een interview van zijn makelaar. In de Spaanse krant AS onthulde Federico Pastorello dat zijn speler twee jaar geleden heel dicht bij een transfer naar Real Madrid stond.

Toen zochten de Madrilenen nog een vervanger voor Karim Benzema in de aanval. De club had al een poging gedaan om Kylian Mbappé binnen te halen, maar die deal zou pas een jaar later rondkomen. In die periode kwam de naam van Romelu Lukaku ter sprake.

"Ik denk dat Real Madrid om vele redenen de beste club ter wereld is. Ik moet eerlijk zijn: er was op een bepaald moment een kans, toen nog niet duidelijk was waar Romelu naartoe zou gaan, en met Ancelotti als coach", legt zijn makelaar uit.

Mbappé stond al in alle plannen

"Er was dus echt een mogelijkheid, want Ancelotti had altijd waardering voor Lukaku", vervolgt Pastorello. Ondanks dat de twee nog nooit hebben samengewerkt, was de interesse wel degelijk concreet.

Maar de transfer ging uiteindelijk niet door. "Ze waren toen al volledig gefocust op de komst van Mbappé het jaar daarop en wilden geen geld uitgeven aan een huurdeal." Uiteindelijk was het AS Roma dat Lukaku tijdelijk uit zijn moeilijke periode bij Chelsea haalde. Wat Mbappé betreft: Real Madrid werd uiteindelijk beloond voor zijn geduld.