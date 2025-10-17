Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

In de Challenger Pro League openden Beerschot en Beveren op vrijdagavond de debatten tegen elkaar. En dat leverde meteen een interessant resultaat op, waar ook andere teams kunnen van gaan profiteren.

Beveren had na negen speeldagen nog het maximum van de punten met 27 op 27 en ook Beerschot was met 20 op 24 nog ongeslagen. En dus werd er extreem uitgekeken naar het duel op speeldag 10.

De thuisploeg kon voor extra spanning zorgen in de stand, terwijl Beveren een prima zaak kon doen met oog op de titel en de promotie naar de Jupiler Pro League.

Eerste puntenverlies voor Beveren

In de eerste helft werd niet gescoord en dus werd het heel spannend na de pauze om te weten wie het zou gaan halen. Uiteindelijk werd wel gescoord na de koffie.

Lennart Mertens opende tien minuten na de pauze de score voor Beveren, dat op die manier even op weg leek naar een prachtige 30 op 30 en een ongezien knap rapport.

Eupen wint bij Charleroi

Dat was buiten Loic Mbe Soh gerekend, die voor de 1-1 zorgde. Op die manier dan toch geen maximum meer voor de Wase Leeuwen. Kortrijk kan mogelijk later dit weekend gaan profiteren van de zaak.

In de twee wedstrijd van de avond won KAS Eupen met het kleinste verschil van Olympic Charleroi. Daardoor blijven de Henegouwers het heel erg slecht doen.