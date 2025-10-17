Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Anderlecht heeft geen overschot aan spitsen die een goal kunnen maken. Luis Vazquez heeft het moeilijk, Adriano Bertaccini is net terug uit blessure en Mihajlo Cvetkovic is nog jong. Op dit moment had Besnik Hasi gerust gewild dat Keisuke Goto nog in Neerpede rondliep.

Iedereen weet wat er gebeurd is. Goto wou meer minuten en vertrok naar de tegenstander van dit weekend, STVV. "Kijk, ik heb begin augustus met Goto een goed gesprek gehad samen met zijn entourage", aldus Hasi. "Ik was mee in zijn verhaal dat hij de U23 ontgroeid was, maar ik vroeg hem te wachten tot het einde van de transferperiode en dan kon hij nog kiezen."

Hasi moet ergens de bui toen al voelen hangen hebben dat Kasper Dolberg nog zou vertrekken. "Maar Goto was ongeduldig. Ik begrijp dat ook. We gingen Bertaccini halen, Dolberg was er nog... Hij zou misschien derde of vierde spits zijn en hij wou minuten maken. Als we hadden geweten dat Dolberg ging vertrekken, was de situatie misschien anders uitgedraaid. Hij had eerste of tweede spits kunnen zijn bij ons."

Goto heeft zijn strepen verdiend bij de Futures

Toen STVV kwam aankloppen voor een uitleenbeurt twijfelde de Japanner echter niet lang. "Het is de ideale club voor hem. Er zijn veel landgenoten met wie hij in zijn eigen taal kan communiceren. Dat was bij ons ook een werkpunt. Maar hij verbaast ons niet. Hij maakt de progressie die we verwacht hadden."

"Hij had al een goeie stage achter de rug. Zijn mentaliteit is altijd top en hij heeft heel goeie looplijnen. Toch moet hij gedacht hebben dat hij moeilijk kansen ging krijgen. Ik begrijp dat volledig en steun dat ook, want hij heeft zich eerst bewezen bij de Futures. Net als Angulo, Degreef en Sardella. Ik begreep perfect zijn wens."





Goto keert volgend seizoen terug naar Anderlecht en dat zal als rijpere speler zijn. "Het is een win-win-situatie momenteel. Hij heeft het potentieel om eerste spits van Anderlecht te worden. Als hij 10-12 doelpunten maakt bij STVV... Dat hij mag spelen tegen Anderlecht? Tuurlijk, daar zijn wij niet mee bezig zoals andere clubs. Anderlecht is altijd een gentlemanclub geweest en dat gaat niet veranderen."