Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

De situatie voor Dender wordt met de speeldag benarder. Het won nog steeds niet en staat inmiddels al acht punten achter op de eerste ploeg die geen degradatieplayoffs moet spelen. Zondag speelt het tegen KV Mechelen.

Waar het vorig seizoen nog geweldig begon onder Vincent Euvrard, en daar quasi een heel seizoen lang de vruchten van plukte, loopt het dit seizoen allerminst van een leien dankje bij Dender. De rode lantaarn won nog geen enkele keer.

Na twee weken bezinningstijd ontvangt het op zondag KV Mechelen, de zesde in de stand. Geen gemakkelijke opgave, maar in de situatie waar ze zich bij Dender in bevinden is geen enkele wedstrijd gemakkelijk.

Negatieve spiraal doorbreken

Centrale verdediger Luc Marijnissen hoopt dat Dender eindelijk de eerste zege van het seizoen kan pakken. "Met een zege kunnen we de negatieve spiraal doorbreken”, aldus de Nederlander bij Het Nieuwsblad.

Marijnissen kwam in het tussenseizoen over van Lierse en had eerst wat moeite met de stap naar de Jupiler Pro League: Tijdens de voorbereiding had ik het nog moeilijk met de hogere intensiteit en het snellere tempo, maar intussen gaat het prima."

Zelfs met een zege tegen KV Mechelen zou Dender niet weggeraken van de laatste plaats. Maar je moet natuurlijk ergens beginnen. Al zullen de Mechelaars er alles aan doen om niet het eerste team te zijn dat verliest van Dender.