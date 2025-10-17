Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tot het weekend voor de interlandbreak waren er nog drie ploegen met het maximum van de punten over alle eerste en tweede klasses in heel Europa. Ondertussen zijn ze zelfs al maar met twee meer. Eentje daarvan is Belgisch.

Beveren heeft door de zege bij KV Kortrijk nog steeds het maximum van de punten: 27 op 27. Daarmee is de ploeg uit de Challenger Pro League een van de twee ploegen in het profvoetbal in Europa die voor het interlandreces nog het maximum had.

Bayern München heeft nog het maximum van de punten

Het andere team is Bayern München, dat in Duitsland is begonnen met 18 op 18 en in die zes wedstrijden een doelsaldo van 25 gemaakte goals en 3 tegendoelpunten. Dat is meer dan vier goals per match en 0,5 tegendoelpunten per match.

Beveren doet het met 21-3 uit negen wedstrijden vooral verdedigend heel erg goed. Het derde team met het maximum was Porto, maar door een doelpuntenloos gelijkspel tegen Benfica zijn ze die status kwijt.

Filip Joos denkt dat Bayern München 102 op 102 kan pakken met Vincent Kompany

In 90 Minutes deed Filip Joos van zich spreken door zich uit te laten over het Bayern München van Vincent Kompany: “Ik denk dat in Kompany zijn hoofd zit dat hij de eerste trainer kan worden zonder puntenverlies in de Bundesliga.”

Wesley Sonck dacht er het zijne van, maar Joos was formeel: “Wie gaat het doen? Oké, er is ook de Champions League en dergelijke, maar anders? Wie gaat het doen? De Bundesliga is … Ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar Kompany is zo al eens wakker geworden.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Bayern München
België
Vincent Kompany

Meer nieuws

Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

23:08
🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

23:00
Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

13:30
Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

22:30
Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

20:20
📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

22:00
5
Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

21:21
Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

21:00
Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Analyse

Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League?

20:40
1
Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

07:00
Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

17:20
Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
6
Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

19:40
Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

19:20
2
"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

19:00
Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Analyse

Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League

18:40
7
Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

18:20
"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

18:00
Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

17:40
Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

16/10
1
Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

17:00
Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

16:40
Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

16:20
1
Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

16:00
1
"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

15:30
7
"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

15:00
Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

14:40
"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

14:20
6
Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

14:00
2
SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

13:15
2
Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

13:00
Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

12:42
Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

12:30
1
Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

12:20
Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

12:00
Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

12:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 7
Union Berlin Union Berlin 3-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 18/10 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 18/10 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 18/10 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern München Bayern München 18/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: 1-0 LD 007 LD 007 over 📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler SeniorClub SeniorClub over Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco Jasperd Jasperd over Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Nelvafrel Nelvafrel over Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Straffe Straffe over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken Arthur Shelby Arthur Shelby over Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten" Pegel Pegel over "Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden? Arthur Shelby Arthur Shelby over "Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler Andreas2962 Andreas2962 over Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved