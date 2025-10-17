Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

Tot het weekend voor de interlandbreak waren er nog drie ploegen met het maximum van de punten over alle eerste en tweede klasses in heel Europa. Ondertussen zijn ze zelfs al maar met twee meer. Eentje daarvan is Belgisch.

Beveren heeft door de zege bij KV Kortrijk nog steeds het maximum van de punten: 27 op 27. Daarmee is de ploeg uit de Challenger Pro League een van de twee ploegen in het profvoetbal in Europa die voor het interlandreces nog het maximum had.

Bayern München heeft nog het maximum van de punten

Het andere team is Bayern München, dat in Duitsland is begonnen met 18 op 18 en in die zes wedstrijden een doelsaldo van 25 gemaakte goals en 3 tegendoelpunten. Dat is meer dan vier goals per match en 0,5 tegendoelpunten per match.

Beveren doet het met 21-3 uit negen wedstrijden vooral verdedigend heel erg goed. Het derde team met het maximum was Porto, maar door een doelpuntenloos gelijkspel tegen Benfica zijn ze die status kwijt.

Filip Joos denkt dat Bayern München 102 op 102 kan pakken met Vincent Kompany

In 90 Minutes deed Filip Joos van zich spreken door zich uit te laten over het Bayern München van Vincent Kompany: “Ik denk dat in Kompany zijn hoofd zit dat hij de eerste trainer kan worden zonder puntenverlies in de Bundesliga.”





Wesley Sonck dacht er het zijne van, maar Joos was formeel: “Wie gaat het doen? Oké, er is ook de Champions League en dergelijke, maar anders? Wie gaat het doen? De Bundesliga is … Ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar Kompany is zo al eens wakker geworden.”