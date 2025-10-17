Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft zich openhartig uitgelaten over Anderlecht-trainer Besnik Hasi en hun bijzondere band. De twee werkten eerder samen bij KV Mechelen.

“Ah, Besnik: een goeie vent, correct en eerlijk, recht door zee en hij kent het voetbal door en door. Voor Besnik zou ik door een muur gaan, heen en terug, als hij het vroeg. Voor mij is hij meer dan een coach, het is een vriend", zegt Vanderbiest bij RTBF.

De twee kennen elkaar goed en hadden al langere tijd plannen om samen te eten. “Het is al vier maanden dat we zeggen dat we moeten gaan eten samen. Toen Hasi bij Anderlecht tekende, heeft hij zelfs geïnformeerd of ik mee als T2 kon komen. Maar mijn gesprekken om hoofdcoach te worden bij KV Mechelen waren toen al te ver gevorderd", vertelt Vanderbiest.

“Olivier Renard herinnerde hem aan mijn verleden bij RWDM, maar hij antwoordde meteen: ‘En jij dan, je verleden bij Standard?’ Dat toont zijn gevoel voor humor en eerlijkheid", zegt Vanderbiest lachend.

Volgens Vanderbiest heeft Gent een betere kern dan Anderlecht

Op 1 november staan de twee coaches lijnrecht tegenover elkaar. “Het gaat een hete confrontatie worden", voorspelt Vanderbiest. Hij benadrukt dat Hasi momenteel veel kritiek krijgt, maar dat hij geduld moet krijgen. “Hij staat toch tweede in het klassement. In voetbal tellen de punten, nietwaar?”

Vanderbiest wijst op de uitdagingen waarmee Hasi bij Anderlecht te maken heeft. “Het is de plek waar je mooi voetbal moet spelen, dat weet René Weiler als geen ander. Maar Besnik heeft niet het beste spelersmateriaal. In vergelijking heeft Gent volgens mij een sterker team. Ze gaan nog groeien en ik zie de Buffalos in de top drie eindigen en mee strijden voor de titel.”

Tot slot onderstreept Vanderbiest het respect dat hij voor Hasi heeft. “Besnik is correct, eerlijk en kent het vak door en door. Hij verdient de tijd om zijn werk te doen bij Anderlecht. Het zal interessant zijn om te zien hoe hij zich verder ontwikkelt in het seizoen.”