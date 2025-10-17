"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

David Hubert leidde deze week zijn eerste trainingen bij Union SG en zit zaterdag al op de bank tegen Charleroi. Toch blijft zijn overstap van bijna-degradant OHL naar kampioen Union opmerkelijk. Franky Van der Elst vraagt zich af of hij het verschil kan maken.

David Hubert heeft zijn eerste trainingen afgerond bij Union SG en zal dit weekend al op de bank zitten. De Brusselaars nemen het zaterdag op tegen Charleroi.

Toch blijft het opvallend dat Hubert door de leider en kampioen werd weggeplukt bij de voorlaatste in de stand. Franky Van der Elst zag hem bij OHL niet meteen overtuigen.

Zal David Hubert slagen bij Union SG?

"Hij heeft zowat vanalles geprobeerd om het tij te doen keren, maar uiteindelijk hebben ze in tien matchen slechts acht goals gemaakt en hebben ze slechts acht punten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dan heeft hij er te weinig uit gehaald. Of dat nu volledig aan Hubert ligt of ook deels aan de kern, laat ik in het midden, maar het is duidelijk dat Union hem niet gekozen heeft op basis van de cijfers."





Van der Elst weet dat Union hem gehaald heeft op basis van zijn potentieel. "Bij Pocognoli waren er ook aanvankelijk twijfels. Bij Union durf ik écht geen uitspraken meer doen of een coach al dan niet zal slagen, want ze doen het toch telkens weer. Maar het blijft voor mij wel onwaarschijnlijk dat je voorlaatste staat en dan plots trainer wordt van de kampioen", besluit hij.