"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

Voor zijn debuut op de bank van Union Saint-Gilloise kan David Hubert rekenen op een bijna volledige groep. Alleen Mohammed Fuseini, die nog steeds geblesseerd is, zal de wedstrijd moeten missen.

David Hubert gaat zaterdag zijn eerste wedstrijd beleven op de bank van Union Saint-Gilloise, tegen Charleroi (20u45). Tijdens de persconferentie werd de voormalige coach van Anderlecht en Charleroi gevraagd naar de veranderingen die hij van plan is in te voeren bij de regerende kampioenen.

"Er is geen reden om alles te veranderen. Ik wil graag mijn eigen draai toevoegen aan het totaalplaatje, maar dat moet stap voor stap gebeuren. Het idee is om te verbeteren wat al heel goed werkt, zodat Union nog beter wordt."

De groep van Union is bijna compleet om het op te nemen tegen Charleroi

Voor de wedstrijd tegen de Carolo's zou de nieuwe T1 van Union niet veel wijzigen aan de basiself die aan het begin van het seizoen door Sébastien Pocognoli werd opgesteld. Bovendien is de kern van Union bijna volledig na de onderbreking.

"Fuseini is nog steeds geblesseerd. Verder is de kern vrijwel fit, met zeer weinig kleine kwaaltjes. Alle internationals zijn goed teruggekeerd van hun nationale ploeg, en dat is een goed voorteken voor de toekomst."





In de groep zou David Hubert zelfs kunnen rekenen op Sofiane Boufal, die door blessures en een niet optimale conditie nog geen enkele competitiewedstrijd is gestart. "Hij traint continu sinds maandag", lachte David Hubert. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat hij dit weekend zijn eerste basisplaats van het seizoen krijgt.