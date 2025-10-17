"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

Antwerp kent een moeizame start van het seizoen en staat voorlopig maar 13e met 11 punten. Tegen Standard hoopt het vrijdag op een ommekeer. Zeno Van den Bosch wil zich tonen en leiderschap opnemen na het vertrek van Alderweireld.

Antwerp heeft het dit seizoen opvallend moeilijk. The Great Old staat pas op de 13e plaats in het klassement met 11 punten, wat toch te weinig is. Vrijdag krijgt de club een nieuwe kans op punten, tegen Standard.

Een speler die zich er dit seizoen wil bewijzen is Zeno Van den Bosch. Afgelopen zomer wees hij een transfer naar Lecce af om bij Antwerp te blijven. Nu zal hij snel zijn beste niveau moeten vinden om te kunnen hopen op een WK.

"Dat blijft een jongensdroom, maar daar ben ik nu niet mee bezig, Antwerp is wat telt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik vind wel dat ik de laatste weken weer beter aan het spelen ben."

Kan Van den Bosch een leider worden bij Antwerp?

"Voordien zat die transferperiode misschien nog een beetje in mijn hoofd en het was gewoon wennen met veel nieuwe en jonge jongens. Maar ik ben klaar om mijn rol te spelen", klinkt het duidelijk. Heel wat ervaren spelers vertrokken, en dus moeten anderen de leiding nemen in de ploeg.





"Na het vertrek van Toby wordt er naar mij gekeken om de defensie te leiden en dat probeer ik ook te doen. Ik verstop me niet achter mijn leeftijd", besluit Van den Bosch.