Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De interlandbreak laat soms sporen na in de spelerskern. Joël Ordoñez is niet geblesseerd, maar keerde pas heel laat terug uit Zuid-Amerika en zou de verplaatsing naar Leuven kunnen missen, al zit hij wel bij de selectie.

Clubs met veel internationals vrezen vaak voor de interlandbreak. Voor sommige spelers zijn de reizen erg lang, en vermoeidheid komt bovenop het extra blessurerisico dat ze lopen wanneer ze hun land gaan vertegenwoordigen aan de andere kant van de wereld.

Nicky Hayen en Club Brugge zouden dat dit weekend kunnen voelen. Terwijl de Brugse Rode Duivels zonder problemen terugkeerden uit Wales, speelde Joël Ordoñez nog twee dagen geleden met Ecuador tegen Mexico.

Hij kwam donderdag pas aan in Brugge en is daardoor zeer onzeker voor de uitwedstrijd van blauw-zwart tegen OH Leuven, die zaterdag gepland staat, vertelde Nicky Hayen op zijn persconferentie. Daardoor zou Jorne Spileers wel eens naast Brandon Mechele in de verdediging kunnen starten.

De afwezigheid van Onyedika bezorgt Hayen nog meer kopzorgen

De Nigeriaan, zo belangrijk voor het evenwicht op het middenveld, is nog steeds geblesseerd en niet inzetbaar. Ludovit Reis ontbreekt ook al langere tijd.

"Het gemis van Onyedika laat uiteraard een groot gat op het middenveld. Maar met Vanaken, Stankovic en de anderen is het vooral belangrijk om zonder hem een nieuw evenwicht te vinden", verklaarde Nicky Hayen. Het verleden heeft al aangetoond dat de Nigeriaan moeilijk te vervangen is. OHL, dat zich onder interimcoach Hans Somers opnieuw wil herpakken, hoopt daarvan te profiteren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (18/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Joel Ordonez
Raphael Onyedika
Ludovit Reis

Meer nieuws

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

20:20
Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

19:40
Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

19:20
2
Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Analyse

Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League

18:40
7
"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

19:00
Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

18:20
"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

18:00
Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

17:00
Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

16:40
Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

17:20
Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

16:20
1
Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

Vorig jaar nog blunder van het jaar, nu in belangstelling Club Brugge, Anderlecht, Sevilla, Lyon, ...

14:40
Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

16:00
1
"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

"Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler

15:30
7
"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

"Hij is klaar": Besnik Hasi hint op verrassende basisplaats bij Anderlecht

15:00
"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

"Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden?

14:20
6
Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

Stabiliteit is anders: Standard kiest al voor achtste verschillende verdediging in 11 wedstrijden

14:00
2
Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

Absolute topper in Duitsland: dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor 'Der Klassiker'

13:30
Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

Ooit de duurste centrale verdediger, nu wil hij terugkeren naar Standard: "Zou een prachtig hoofdstuk zijn"

13:00
Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

Dender-verdediger na moeizaam begin bij nieuwe club: "Daar had ik het moeilijk mee"

12:30
1
SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

SK Beveren dankt succes aan... faillissement: "Wat we doen is niet normaal"

13:15
2
Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

Benito Raman is "een speciaal geval": "Maar dat heb ik nog nooit gezien bij een speler"

12:20
Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag

12:42
'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel'

'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel'

11:40
2
Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

Cercle Brugge komt met positief nieuws voorafgaand aan clash met Racing Genk

12:10
1
David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"

David Hubert direct onder druk gezet: "Moeilijk om te falen als coach van Union SG"

11:00
Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

12:00
Voormalige eigenaars Standard in wel héél nauwe schoentjes: FBI vond bewijs, het regent aanklachten

Voormalige eigenaars Standard in wel héél nauwe schoentjes: FBI vond bewijs, het regent aanklachten

11:20
1
"Charleroi wil verdediger weghalen bij Franse eersteklasser"

"Charleroi wil verdediger weghalen bij Franse eersteklasser"

11:15
Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar"

Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar"

10:30
12
Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

08:00
29
LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

09:45
OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

23:45
2
Mo Messoudi gaat voor duidelijke aanpak kiezen tegen foutloze leider Beveren

Mo Messoudi gaat voor duidelijke aanpak kiezen tegen foutloze leider Beveren

10:15
Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

09:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Straffe Straffe over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken Arthur Shelby Arthur Shelby over Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten" Pegel Pegel over "Na het vertrek van Alderweireld kijken ze naar mij": heeft Antwerp een nieuwe leider gevonden? Jeroentanesy Jeroentanesy over Standard - Antwerp: - Arthur Shelby Arthur Shelby over "Zijn kwaliteiten zijn niet weg": KV Mechelen overweegt opvallende terugkeer van ex-speler Andreas2962 Andreas2962 over Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap" Impala Impala over Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved