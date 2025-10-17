Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

De interlandbreak laat soms sporen na in de spelerskern. Joël Ordoñez is niet geblesseerd, maar keerde pas heel laat terug uit Zuid-Amerika en zou de verplaatsing naar Leuven kunnen missen, al zit hij wel bij de selectie.

Clubs met veel internationals vrezen vaak voor de interlandbreak. Voor sommige spelers zijn de reizen erg lang, en vermoeidheid komt bovenop het extra blessurerisico dat ze lopen wanneer ze hun land gaan vertegenwoordigen aan de andere kant van de wereld.

Nicky Hayen en Club Brugge zouden dat dit weekend kunnen voelen. Terwijl de Brugse Rode Duivels zonder problemen terugkeerden uit Wales, speelde Joël Ordoñez nog twee dagen geleden met Ecuador tegen Mexico.

Hij kwam donderdag pas aan in Brugge en is daardoor zeer onzeker voor de uitwedstrijd van blauw-zwart tegen OH Leuven, die zaterdag gepland staat, vertelde Nicky Hayen op zijn persconferentie. Daardoor zou Jorne Spileers wel eens naast Brandon Mechele in de verdediging kunnen starten.

De afwezigheid van Onyedika bezorgt Hayen nog meer kopzorgen

De Nigeriaan, zo belangrijk voor het evenwicht op het middenveld, is nog steeds geblesseerd en niet inzetbaar. Ludovit Reis ontbreekt ook al langere tijd.

"Het gemis van Onyedika laat uiteraard een groot gat op het middenveld. Maar met Vanaken, Stankovic en de anderen is het vooral belangrijk om zonder hem een nieuw evenwicht te vinden", verklaarde Nicky Hayen. Het verleden heeft al aangetoond dat de Nigeriaan moeilijk te vervangen is. OHL, dat zich onder interimcoach Hans Somers opnieuw wil herpakken, hoopt daarvan te profiteren.