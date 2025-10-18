Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

Jeppe Erenbjerg maakt indruk in zijn eerste seizoen bij Zulte Waregem. De Deense middenvelder reageert op de lof van Marc Degryse en blikt terug op zijn onverwacht sterke start in de Jupiler Pro League.

Sterke start bij Zulte Waregem

Jeppe Erenbjerg speelde eind juli zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau. Sindsdien groeide hij uit tot een van de opvallendste spelers bij promovendus Zulte Waregem. Met vier doelpunten en één assist leverde hij een belangrijke bijdrage aan de goede competitiestart. Analist Marc Degryse stelde na de zege tegen Antwerp dat “dat wittekopje uit Denemarken mij wel kan bekoren.”

Erenbjerg reageert bescheiden op zijn prestaties. Hij vertelt dat hij zijn kwaliteiten kent, maar niet had verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan. Het is zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, en de overgang verliep vlotter dan voorzien.

Van jeugdclub tot profvoetbal

De Deen speelde jarenlang bij Boldklubben af 1893, op wandelafstand van zijn ouderlijk huis. Hij vertelt dat er af en toe interesse was van eersteklassers, maar dat die nooit concreet werd. Bovendien wilde hij zijn vrienden niet achterlaten. “Dat moet je aan de scouts vragen”, zegt hij met een grijns.

Marc Degryse en Belgische competitie

Voor zijn komst naar België had Erenbjerg nog niet van Zulte Waregem gehoord. Wel spreekt hij met respect over de Belgische competitie en nationale ploeg. Hij weet de positieve analyse van Degryse te smaken. “Marc Degryse kende ik nog niet, maar het is fijn dat iemand met zijn status mij naar waarde schat.”





De Deen heeft geen specifieke club in gedachten voor een volgende stap. Zijn grootste ambitie is om ooit voor de nationale ploeg uit te komen. “Misschien is het wel een voordeel dat de bondscoach een verleden heeft hier”, zegt hij, verwijzend naar Brian Riemer.