"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

Fred Vanderbiest, een ijzeren hand in een fluwelen handschoen bij KV Mechelen. De trainer van KV is milder geworden vergeleken met zijn beginperiode en zijn tijd als speler.

Het is in Oostende dat het Belgisch voetbal Fred Vanderbiest leerde kennen als trainer. Aan de kust werd hij de coach die KV Oostende naar 1A bracht en die de eerste seizoenen in de hoogste klasse begeleidde. Zijn carrière had echter totaal anders kunnen verlopen.

Vanderbiest beëindigde zijn spelerscarrière bij de club en veranderde van rol van de ene op de andere dag. Na een nederlaag tegen Francs Borains vroeg de club hem om trainer te worden. Een voorstel dat hij snel accepteerde terwijl hij net getekend had... bij Boezinge, een provinciale club in de buurt van Ieper.

Minder impulsief dan vroeger

"Alles ging heel snel, te snel: de spelers kenden mij uit de kleedkamer, ik coachte zoals in 2e klasse. Maar in 1e klasse wordt alles uitvergroot op tv. En ik had clashes met Michel Preud'homme en John van den Brom die mij fataal werden. Ik had het label van impulsieve coach, maar dat was mijn eigen fout: niemand had me gevraagd zo te zijn", herinnert hij zich.

In een interview met de RTBF geeft Vanderbiest toe dat hij in zijn eerste jaren soms te ver ging: "In Oostende zetten we de verwarming van de bezoekerskleedkamer op 40°C... Ze stikten van de hitte, ze deden de deur open, en daardoor hoorden we alles wat ze zeiden", lacht hij.

Maar de huidige trainer van Mechelen is sindsdien rustiger geworden, vooral door zijn ervaringen als assistent: "Met Dennis van Wijk en Wouter Vrancken heb ik geleerd mijn werkwijze te veranderen. Als hoofdtrainer vroeg Mechelen me om niet terug te vallen in mijn oude gedrag: om niet in nutteloze discussies te vervallen met scheidsrechters of andere coaches, en om mijn woorden zorgvuldig te kiezen tijdens persconferenties".