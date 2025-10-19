Een straf van Besnik Hasi? Dit is waarom Tristan Degreef ontbrak in de selectie van Anderlecht

Tristan Degreef werd niet opgenomen in de selectie van Besnik Hasi voor de verplaatsing van Anderlecht naar Sint-Truiden. Hij zou zijn coach tijdens de week niet overtuigd hebben.

RSC Anderlecht trok zondag naar Sint-Truiden voor de elfde speeldag van de Jupiler Pro League. Coach Besnik Hasi kon daarbij rekenen op de terugkeer van Adriano Bertaccini en Mario Stroeykens in de selectie.

In diezelfde kern ontbrak echter een opvallende naam: Tristan Degreef, die noch geblesseerd noch geschorst is. Het zou gaan om een puur sportieve beslissing van Hasi.

Besnik Hasi niet overtuigd van Tristan Degreef op training

Volgens Het Laatste Nieuws kon de 20-jarige flankspeler zijn coach deze week niet overtuigen tijdens de trainingen. Ver moeten we de reden dus niet zoeken.

Besnik Hasi eist maximale inzet van zijn spelers, zeker in deze drukke periode die bepalend is voor de rest van het seizoen. Dat zou bij Degreef niet het geval geweest zijn.





Het is niet de eerste moeilijke fase van het seizoen voor de jonge rechtsbuiten. Eerder veroorzaakte hij een strafschop tegen Union en werd hij een week later uitgesloten tegen Genk. Sindsdien staat zijn basisplaats zwaar ter discussie.