Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

Het is Real Madrid menens om Erling Braut Haaland naar Spanje te halen. Meer zelfs: de eerste contacten zijn gelegd. En uiteraard gebeurt dat op gekende wijze.

We schreven eerder al dat Real Madrid de ene superster wil inruilen voor een nog grotere vedette. Erling Braut Haaland staat héél hoog op de verlanglijst van De Koninklijke.

De Noor heeft een lopend contract tot medio 2034 bij Manchester City. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 180 miljoen euro. In het Nederlands: het wordt een héél dure grap.

Andere modus operandi

Toch is Florentino Perez vastberaden om Haaland naar Madrid te halen. Het kan niet transfervrij - hét gekende recept van Real Madrid - dus kiest de grootmacht voor een andere modus operandi.

En ook deze manier van werken is gekend. Spaanse media weten dat Haaland de voorbije weken al meermaals werd gecontacteerd. Door Florentino Perez, door Xabi Alonso, door spelers van De Koninklijke,…

Het mag niet, maar...

Alles met één doel: de Noor warm maken voor een verhuis naar Spanje. Om op die manier Manchester City enigszins onder druk te zetten. Real Madrid mag eigenlijk geen formeel contact leggen met een speler die elders onder contract ligt. Maar daar trekt Perez zich niéts van aan...