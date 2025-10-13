Real Madrid gaat voetbalwereld verbijsteren: 'Exit ene wereldster zorgt voor komst van nog grotere vedette'

Het Europese topvoetbal wordt binnenkort helemaal door elkaar geschud. De hoofdrolspeler in het verhaal: Real Madrid.

We beginnen bij het begin. Vinicius Junior heeft na veel vijven en zessen effectief een transfer gevraagd. De Braziliaan kan het niet hebben dat hij bij Real Madrid in de schaduw van Kylian Mbappé moet voetballen.

Of beter gezegd: dat is wellicht zijn uitleg. In realiteit is Vinicius verblind door het Saoedische geld. De Saoedische prins is bereid om - een club zullen ze achteraf wel zoeken - 350 miljoen euro te betalen om de Braziliaan los te weken bij Real Madrid.

Eén miljard euro

Er ligt in Saoedi-Arabië een contract voor vijf seizoenen klaar voor Vini. De Goddelijke Kanarie kan er tijdens dat avontuur maar liefst één miljard euro verdienen. En dan hebben we het nog niet over bonussen gehad.

Maar ook Florentino Perez heeft al bepaald wat hij met (een deel van) de transfersom zal doen. De Spaanse media weten dat De Koninklijke achter de schermen aan de transfer van Erling Braut Haaland werkt.

De ene superster inruilen voor... een nog grotere vedette

En dat zal een centje kosten. De Noor heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 180 miljoen euro. Haaland ligt nog tot medio 2034 onder contract bij Manchester City.

Haaland staat alvast open voor een verhuis naar Madrid. The Citizens lijken eveneens geneigd om mee te werken. Ook in Engeland zal er stevig worden doorgerekend als bovenstaande cijfertjes blijken te kloppen.-