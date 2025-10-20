Héél pijnlijke uitspraken van Braziliaanse legende over Neymar: "Hij is nutteloos"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Héél pijnlijke uitspraken van Braziliaanse legende over Neymar: "Hij is nutteloos"

De Braziliaanse voetballegende Emerson Leão heeft zich scherp uitgelaten over Neymar. De voormalig wereldkampioen van 1970 maakt zich zorgen over de sterspeler, die momenteel geblesseerd aan de kant staat en volgens Leão zijn beste tijd als voetballer gehad heeft.

Neymar verhuisde in 2023 van Paris Saint-Germain naar Al-Hilal, waar hij veel geld opstreek maar vooral aan het herstellen was van zware blessures. Sinds zijn terugkeer bij Santos verloopt het traject moeizaam: hij staat al voor de derde keer aan de kant met een hamstringblessure.

Leão is hard in zijn oordeel: “Hij is geen voorbeeld meer voor iemand", zei hij tegenover CNN. Volgens de oud-doelman kan Neymar zijn status en talent niet meer volledig waarmaken op het veld, ondanks zijn ervaring en inzicht in het spel.

De Braziliaanse legende haalt herinneringen op aan het begin van Neymar’s carrière: “Aan het begin was hij fantastisch. Ik herinner me dat ik hem ooit tegenkwam bij Santos en zei: ‘Luister jongen, we gaan je nodig hebben op het WK, zorg goed voor jezelf.’ Dat heeft hij niet gedaan.”

Te veel gefeest volgens legende Emerson Leao

Volgens Leão hangt Neymar’s prestaties op het veld samen met zijn gedrag buiten het veld. Blessures en fysieke problemen zouden hem te veel beperken. “Hij heeft niet meer dezelfde spierreactie, kan niet meer op dezelfde manier trainen. Hij is niet meer dezelfde speler", aldus Leão.

De oud-international, die zelf op vier WK’s speelde en 80 interlands achter zijn naam heeft, sluit af met een duidelijk oordeel: “Hij is nutteloos. In zijn hoofd weet hij nog precies wat hij wil doen, maar zijn lichaam kan het niet meer uitvoeren. Zijn carrière is getekend door blessures en problemen die hij niet kan oplossen.”

