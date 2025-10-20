Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens won met Manchester United op het veld van Liverpool FC. In Engeland is alles en iedereen lyrisch over de eerste wedstrijden van onze landgenoot. Maar wat heeft hij zelf te zeggen?

De eerste wedstrijden na zijn transfer zat Senne Lammens nog op de bank. Ondertussen kunnen we niet meer voorstellen dat onze landgenoot daar nog snel zal verzeilen.

En dat na amper twee wedstrijden. Al deed Lammens het twee keer héél goed. Tegen Sunderland FC hield de doelman de nul op het bord. Lammens was afgelopen zondag dan weer belangrijk in de 1-2-overwinning bij Liverpool FC.

Niets dan lovende commentaren

Engelse media, fans, ploegmaats,… Niets dan lovende commentaren over Lammens. De 23-jarige doelman geniet van de positieve commentaren, maar houdt beide voetjes vooral héél stevig op de grond.

"Ik sluit me af van alle ruis van buitenaf", reageert Lammens in Het Laatste Nieuws héél nuchter. "Ik kan dat best goed. Natuurlijk is er druk. Ik voel het én ik lees het. Maar de coach houdt de druk van ons weg. Dat is wat toptrainers doen."





Ik besef dat er ook eens een mindere prestatie zal komen. En dan zal ik ook slechte commentaar krijgen

Al is Lammens ook realistisch. "Het doet goed om lof te krijgen. Maar ik besef ook dat er eens een mindere prestatie zal komen. En dan zal ik ook slechte commentaar krijgen."