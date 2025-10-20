Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United
Foto: © photonews
Word fan van Manchester United! 1678

Senne Lammens won met Manchester United op het veld van Liverpool FC. In Engeland is alles en iedereen lyrisch over de eerste wedstrijden van onze landgenoot. Maar wat heeft hij zelf te zeggen?

De eerste wedstrijden na zijn transfer zat Senne Lammens nog op de bank. Ondertussen kunnen we niet meer voorstellen dat onze landgenoot daar nog snel zal verzeilen. 

En dat na amper twee wedstrijden. Al deed Lammens het twee keer héél goed. Tegen Sunderland FC hield de doelman de nul op het bord. Lammens was afgelopen zondag dan weer belangrijk in de 1-2-overwinning bij Liverpool FC.

Niets dan lovende commentaren

Engelse media, fans, ploegmaats,… Niets dan lovende commentaren over Lammens. De 23-jarige doelman geniet van de positieve commentaren, maar houdt beide voetjes vooral héél stevig op de grond. 

"Ik sluit me af van alle ruis van buitenaf", reageert Lammens in Het Laatste Nieuws héél nuchter. "Ik kan dat best goed. Natuurlijk is er druk. Ik voel het én ik lees het. Maar de coach houdt de druk van ons weg. Dat is wat toptrainers doen."

Ik besef dat er ook eens een mindere prestatie zal komen. En dan zal ik ook slechte commentaar krijgen

Senne Lammens

Al is Lammens ook realistisch. "Het doet goed om lof te krijgen. Maar ik besef ook dat er eens een mindere prestatie zal komen. En dan zal ik ook slechte commentaar krijgen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

13:30
4
'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

19:20
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

21:20
Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

21:10
Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

21:00
Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

20:40
3
Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

20:20
1
Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

20:00
6
Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

19:50
Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

19:40
9
Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen

07:40
9
Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

19:00
1
Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi Analyse

Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi

18:40
Héél pijnlijke uitspraken van Braziliaanse legende over Neymar: "Hij is nutteloos"

Héél pijnlijke uitspraken van Braziliaanse legende over Neymar: "Hij is nutteloos"

18:20
"Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek

"Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek

18:00
4
Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

17:30
Zulte Waregem klimt de top zes in en... is ook een kandidaat om daar te eindigen: "Momentopname"

Zulte Waregem klimt de top zes in en... is ook een kandidaat om daar te eindigen: "Momentopname"

17:00
David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

15:30
"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

16:30
15
Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

16:00
7
Harry Maguire haalt de grote woorden boven voor Senne Lammens: "Hij heeft alles"

Harry Maguire haalt de grote woorden boven voor Senne Lammens: "Hij heeft alles"

19/10
Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval Reactie

Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval

15:10
Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

15:11
42
Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge Reactie

Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge

14:50
1
Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

14:40
5
Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

14:16
8
Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me"

14:00
15
Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

Ex-ref stoort zich aan beslissing rond Standard-Antwerp: "Moet dat nu echt?"

13:00
19
Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

12:40
4
Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

Patrick Goots ziet dat deze JPL-ploeg nog kan verrassen: "Serieuze kandidaat voor Play-off 1"

12:20
Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

Marc Degryse waarschuwt Club Brugge voor Vincent Kompany: "Hij zal meer willen"

12:00
2
"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

"Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp

11:00
46
Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

Straks nog een trainersontslag in de CPL? Avontuur van Igor De Camargo lijkt uit te draaien op nachtmerrie

11:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 8
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 2-0 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 3-3 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 2-0 Everton Everton
Brighton Brighton 2-1 Newcastle United Newcastle United
Burnley Burnley 2-0 Leeds United Leeds United
Fulham Fulham 0-1 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-2 Aston Villa Aston Villa
Liverpool FC Liverpool FC 1-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 0-2 Brentford Brentford

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur" Demogorgon Demogorgon over 'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn' Joske89 Joske89 over Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar CringeMedia CringeMedia over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund Standard 2.0 Standard 2.0 over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Andreas2962 Andreas2962 over "Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek Venom#13 Venom#13 over "Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp Venom#13 Venom#13 over Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC Venom#13 Venom#13 over Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United: dit heeft de Engelse pers te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved