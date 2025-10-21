Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest

Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest
Nottingham Forest heeft zojuist zijn nieuwe coach voorgesteld, die de moeilijke opdracht krijgt om de ploeg weer op het rechte spoor te brengen na een rampzalige seizoensstart. Ange Postecoglou is de nieuwe trainer van Matz Sels.

Sean Dyche volgt Ange Postecoglou op als hoofdtrainer van Nottingham Forest, zo bevestigde de Engelse club via haar website. De 54-jarige Engelsman zat sinds begin januari zonder club na zijn ontslag bij Everton, en neemt nu de fakkel over van de Australiër Ange Postecoglou, die zaterdag onder rumoerige omstandigheden werd ontslagen na slechts acht wedstrijden.

Postecoglou had begin september het roer overgenomen van Nuno Espírito Santo, die Forest vorig seizoen naar de zevende plaats en Europese kwalificatie had geleid na een spectaculair jaar. 

De Australische coach van Griekse afkomst slaagde er tijdens zijn korte passage op de City Ground echter nooit in om de ploeg echt in handen te krijgen. Hij verloor maar liefst zes van zijn acht wedstrijden en won geen enkele. Na de 0-3 thuisnederlaag tegen Chelsea afgelopen zaterdag werd hij al twintig minuten na het laatste fluitsignaal ontslagen, na een woordenwisseling met de voorzitter.

Stabiliteit en rust na een chaotische seizoensstart?

Sean Dyche heeft bij Nottingham Forest een contract getekend tot de zomer van 2027 en moet de club weer op het juiste spoor krijgen, zowel in de Premier League als in Europa. De club van Rode Duivel Matz Sels bevindt zich momenteel in de gevarenzone met slechts vijf punten, en begon de groepsfase van de Europa League met een magere 1 op 6.

Dyche was van januari 2023 tot januari 2024 trainer van Everton. Hij wist de Toffees telkens in de Premier League te houden, maar werd ontslagen toen de ploeg vorig seizoen opnieuw in degradatiegevaar kwam. In het verleden stond hij ook aan het roer bij Burnley en Watford.

