Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

Club Brugge ging vanavond kansloot onderuit op het veld van Bayern München. Maar er stonden nog andere partijen op het programma in de Champions League een overzicht.

Club Brugge had op geen enkel moment kans om iets te rapen bij Bayern München. Meer zelfs: Der Rekordmeister moest op geen enkel moment echt duwen.

Sébastien Pocognoli stond met AS Monaco dan weer tegenover Tottenham Hotspur. Charles De Ketelaere en Arthur Vermeeren waren van de partij bij respectievelijk Atalanta BC en Olympique Marseille.

Nummer driehonderd

Al willen we hier wel een speciale vermelding maken voor Thibaut Courtois. Onze nationale nummer één stond voor de driehonderste keer onder de lat bij Real Madrid.

Meer zelfs: Courtois was wederom belangrijk voor De Koninklijke. De Rode Duivel pakte uit met enkele cruciale reddingen en hielp Real Madrid zo aan een resultaat.

Engels doelpuntenfestival

Chelsea FC en Liverpool FC haalden vanavond eveneens snoeihard uit. Slachtoffers van dienst: AFC Ajax en Eintracht Frankfurt.