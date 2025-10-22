Wat een statement richting de A-ploeg: Club Brugge maakt Bayern in en heeft 9 op 9
Woensdagavond neemt Club Brugge het op tegen Bayern München in de Allianz Arena. De U19 heeft alvast het goede voorbeeld gegeven met een prachtige overwinning in de Youth League. Blauw-zwart is zo heel goed op weg naar de volgende ronde.
Club Brugge had in de Youth League al een knappe 6 op 6 weten te pakken en wilde dan ook op dat elan doorgaan tegen Bayern München. Dat team was met 3 op 6 aan zijn campagne begonnen en had dus punten nodig.
Club Brugge maakt indruk in de Youth League
De top-22 gaat door naar de volgende ronde en daar stond Bayern - net als Union SG dat in allerijl verloor van Internazionale - niet in op dit moment.
En Club Brugge liet heel mooie dingen zien, door met liefst 0-3 te gaan winnen tegen de Duitsers. Laurens Goemaere opende de stip vanop de stip, dankzij Yanis Musuayi was het nog voor de rust al 0-2.
Negen op negen voor blauw-zwart
In de tweede helft speelde blauw-zwart het volwassen uit en in de slotfase werd het zelfs nog 0-3 dankzij Wout Verlinden. Een zeer knappe prestatie alweer van Club Brugge, dat zo met 9 op 9 helemaal bovenaan meedoet in de stand.
Met zes gemaakte goals en nog steeds geen enkel tegendoelpunt staat blauw-zwart op de vierde plaats. Weinig teams doen beter op dit moment in de Youth League.
