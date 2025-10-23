Arnar Vidarsson doet boekje open over zijn vertrek bij KAA Gent

Arnar Vidarsson keerde terug als analist bij Sporza, na een periode waarin hij actief was als Manager Sports bij KAA Gent. Eind september kwam er een einde aan die samenwerking, na interne herschikkingen binnen de clubstructuur.

Geen plaats meer voor Vidarsson bij Gent

KAA Gent paste het afgelopen jaar meermaals zijn sportieve organisatie aan. Bij de herschikking van september werd duidelijk dat er geen rol meer was weggelegd voor Vidarsson, die anderhalf jaar in dienst was.

Over de aanleiding bleef hij terughoudend. “Wat er gebeurd is? Als ik dat allemaal moet vertellen ... De samenwerking is inderdaad gestopt en het is een typisch verhaal uit het voetbal”, klinkt het bij Sporza.

Volgens Vidarsson veranderde de situatie snel. “Het ene moment ben je nodig, het volgende moment hebben ze je niet meer nodig.” Daarbij speelde een verschil in visie mee. Zijn sportieve aanpak sloot niet langer aan bij de koers van de club.

De IJslander gaf aan dat het vertrek ook persoonlijk beter uitkwam. “Dan is het soms beter voor iedereen dat je vertrekt. Ook voor mijn eigen gemoedstoestand”, zegt hij. De impact van zijn rol was afgenomen, wat leidde tot verminderde motivatie.

Vidarsson over energieverlies en toekomst

Vidarsson gaf aan dat hij geen voldoening meer haalde uit zijn werk. “Als je geen impact meer hebt op je werk of je krijgt er geen energie meer van en wordt er zelfs moe van, dan is het beter om iets anders te doen.” Daarmee gaf hij aan dat de beslissing wederzijds was en niet voortkwam uit conflict.

Op de vraag of hij actief op zoek is naar een nieuwe functie, klonk hij ontspannen. “Ik ben niet echt actief op zoek en zie wel wat er op mijn pad komt. Meestal gaat er een deur open als er eentje dicht is”, besluit hij.