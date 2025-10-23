NBA-kampioen is zwaar onder de indruk van Sclessin: "Het was waanzinnig"

NBA-kampioen Ajay Mitchell blikt terug op zijn ontvangst in Sclessin op 2 augustus. Een eerbetoon dat natuurlijk een bijzondere betekenis heeft voor iemand die in Ans is geboren.

Aan de microfoon van DAZN vertelde hij over zijn ontvangst voorafgaand aan Standard - Dender. "Het was echt gek. Ik ben als kind een paar keer in het stadion geweest. Natuurlijk kende ik de sfeer een beetje, maar om die echt te voelen, om de supporters mij te zien toejuichen, dat was waanzinnig.”

"Ik had het niet verwacht. Het deed me echt plezier. Het was geweldig om bij Standard te kunnen zijn, daar te zijn voor de wedstrijd en al die supporters te zien. Het was een ongelooflijk moment."

Marlon Fossey x Ajay Mitchell

De basketballer werd ontvangen door Marlon Fossey, met wie hij poseerde nadat hij de symbolische aftrap van de wedstrijd had gegeven. Omdat hij in de Verenigde Staten woont, is het voor hem niet altijd gemakkelijk om de wedstrijden te volgen, maar telkens als hij de kans krijgt, doet hij dat.

De wedstrijd tussen Standard en Dender, die hij had bijgewoond, eindigde uiteindelijk op een 1-1 gelijkspel. Dennis Ayensa had in de 65e minuut de score geopend, voordat Roman Květ in de 85e minuut gelijkmaakte.

Afgelopen woensdag droeg de Belg bovendien bij aan de overwinning van zijn ploeg, Oklahoma City, bij de seizoensopener van de NBA. Hij scoorde 16 punten in ongeveer een kwartier speeltijd. Zijn club won uiteindelijk nipt met 125-124 van de Houston Rockets. Opmerkelijk is dat hij en zijn ploeggenoten vóór de wedstrijd de kampioensring ontvingen naar aanleiding van hun titel van vorig seizoen.