Tom Caluwé kent zijn schorsing voor "grote zot"-verwijt tegen ref Jasper Vergoote

Tom Caluwé, technisch directeur van KV Mechelen, is door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) geschorst voor één speeldag.

De sanctie voor Tom Caluwé volgt op zijn gedrag na de competitiewedstrijd tegen STVV, waarin Mechelen een voorsprong uit handen gaf na een betwiste strafschop en VAR-interventie.

Incident in tunnel

Na afloop van de wedstrijd benaderde Caluwé hoofdreferee Jasper Vergoote in de spelerstunnel. Volgens het officiële verslag gebeurde dit in aanwezigheid van assistenten en de teamafgevaardigde van KV Mechelen.

“Hij gaf me een stevige handdruk en vroeg me verwijtend: ‘Wat was dat weer allemaal met die tweede strafschop?’”, zette Vergoote in zijn verslag. De interactie escaleerde kort daarna. Caluwé zou op agressieve toon hebben toegevoegd. “Zijn jullie nu helemaal op jullie kop gevallen?”, klinkt het in het verslag.

Grote zot

De scheidsrechter liep vervolgens door richting kleedkamer, maar Caluwé moest worden tegengehouden door de teamafgevaardigde. Daarbij riep hij nog meerdere verwijten, waaronder de term “grote zot.” Het DCP nam deze uitlatingen mee in de beoordeling van het dossier.

Eén speeldag schorsing zonder bijkomende boete

De opgelegde sanctie betreft een effectieve schorsing van één speeldag. Er werd geen bijkomende geldboete opgelegd. Of KV Mechelen de straf aanvaardt is niet meteen duidelijk.