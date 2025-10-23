U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

KRC Genk U19 heeft een statement gemaakt in de Youth League. De jonge Limburgers wonnen met maar liefst 0-8 op het veld van Víkingur Gøta: de grootste zege ooit van Genk in het toernooi.

KRC Genk bereidt zich momenteel voor op de Europa League-clash met Real Betis. Donderdagavond ontvangen de Limburgers de nummer vijf van La Liga in de Cegeka Arena.

Ondertussen heeft de jeugd al het goede voorbeeld gegeven. De U19 van Racing Genk is namelijk actief in de Youth League, en heeft zwaar uitgehaald in de tweede rond.

KRC Genk U19 haalt uit in de Youth League

De jonge Genkies reisden naar Faeröer om het op te nemen tegen Víkingur Gøta. De troepen van Eric Reenaers wonnen met maar liefst 0-8.

Dat is meteen goed voor een record: Genk won nooit met een grotere score in de Youth League. De doelpuntenmakers van dienst waren Achahbar (5’, 66’), Decresson (7’, 37’), Murenzi (12’, 27’), Driessen (89’) en Ouazzani Chahdi (90’+1).





Met een uitslag als deze is een terugwedstrijd eigenlijk overbodig, al zal die nog wel volgen. Op 4 november komt Víkingur Gøta naar Genk.