CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

Lierse moest onder hoogspanning de verplaatsing naar Luik maken, want het was bezig aan de slechtste competitiestart sinds de terugkeer naar het profvoetbal. En dat met een bekerclash tegen rivaal KVM die om de hoek loert. Ook Jong KAA Gent was vrijdagavond actief in de Challenger Pro League.

Seraing - Lierse 1-1

De competitiestart van Lierse in de Challenger Pro League was tot dusver weinig soeps. Hetzelfde kon ook wel gezegd worden van Seraing, dat met nog twee punten minder aan het onderlinge duel begon. Vroman moest een kopbal van Gaye in twee tijden pakken en ook Ba kwam dicht bij de 1-0. Vroman werkte een knal van Soumah-Abbad dan weer in hoekschop.

Lierse bibberde dus een paar keer, maar sloeg zelf dan toch op het juiste moment toe via El Touile. Seraing koud gepakt. Vroman lag nog een paar keer in de weg bij pogingen van Soumah-Abbad en Gaye. Naarmate de tijd wegtikte, sloop Lierse dichter bij een o zo belangrijke overwinning. Alleen duurde de match dan toch weer net niets te lang: Akpa-Chukwu maakte in de slotfase gelijk.

Francs Borains - Jong KAA Gent 2-0

Lierse pakte zo wel een mogelijk kostbaar puntje, maar het zal wel aanvoelen als een gemiste kans. Bij een overwinning was Lierse immers naast Jong KAA Gent gekomen in de rangschikking. De Gentse beloften tellen nog altijd elf punten na een nederlaag op het veld van Francs Borains, dat voor aanvang van deze affiche zelf amper zes punten had.

Francs Borains legde een prima eerste helft op de mat, geholpen door een heel erg vroeg openingsdoelpunt. Jordy Soladio, ex-speler van Dessel en Dender, maakte er al na een paar minuten 1-0 van. De spanning bleef wel in de wedstrijd, tot thuisspelers Wydra en Lima er in slaagden om na de pauze een Gentse owngoal af te dwingen. Via de lat ging de bal binnen.

Zo hield Francs Borains eens de punten thuis, ongetwijfeld tot groot jolijt van Georges-Louis Bouchez. Het is nu Francs Borains dat naast Lierse staat in de stand, met negen punten voor beide clubs. Jong KAA Gent blijft overigens negende.