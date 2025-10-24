De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

Standard zal morgen naar KAA Gent reizen. Vincent Euvrard rekent op een Rafiki Saïd in topvorm. De winger is al snel uitgegroeid tot één van de beste spelers van de Rouches.

Tegen Antwerp opende Rafiki Saïd de score al na 16 seconden. Hij had eerder al gescoord tegen Club Brugge en Joaquin Seys het leven zuur gemaakt. "Ja, hij is een X-factor voor ons, ook al zijn er meerdere factoren nodig om een wedstrijd te beslissen. Maar hij voegt zeker iets toe", verklaarde Vincent Euvrard tijdens de persconferentie.

"Rafiki scoorde in twee van de laatste drie wedstrijden, hij moet gedurende het seizoen meer consistentie vinden en zowel thuis als uit presteren. Hij is een erg speciale speler, maar we kunnen niet alleen van hem afhankelijk zijn", vervolgt de trainer van de Rouches. "Als je naar zijn carrière kijkt, zie je dat hij al eerder deze consistentie heeft getoond. Hier heeft hij lang moeten wachten op zijn eerste doelpunt, en we hopen nu dat hij er meer zal maken."

Definitief gelanceerd?

Net als altijd, moest Saïd zich aanpassen aan de filosofie van Euvrard midden in het seizoen: "Toen ik aankwam, was Standard het team dat de meeste kansen toestond in België, het belangrijkste werk lag op collectief vlak. Dit begint zijn vruchten af te werpen met de clean sheets tegen Westerlo en tegen Antwerp, zelfs met tien tegen elf", legt de hoofdtrainer van Standard uit.

"We zetten behoorlijk wat aanvallende profielen in, dus iedereen moet een steentje bijdragen in het verdedigende werk. Zo spelen grote teams zoals PSG en Arsenal. Het is de evolutie van het moderne voetbal, ik zie graag dat iedereen in staat is bij te dragen aan de verdediging met variatie", vervolgt hij.





Saïd is op de goede weg: "Het is belangrijk om het hele team bewust te maken, niet alleen hem. Wanneer je iets aan het team geeft, krijg je altijd iets terug. Rafiki is leergierig, hij blijft na de training nog oefenen op bepaalde acties. Hij is erg nuttig in zijn vermogen om druk te zetten, de bal te heroveren en in de aanval te gaan, zoals tegen Antwerp in de fase van de mogelijke penalty of die hij veroorzaakte tegen Mechelen."