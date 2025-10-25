🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

AC Milan - met Alexis Saelemaekers en Koni De Winter - werd als huidig leider in de Serie A bijna verslagen door de ploeg die voor de wedstrijd nog laatste stond, Pisa. Maar een van de Rode Duivels liet wel van zich spreken met een heel lekkere actie dat de drie punten had verdiend.

De mannen van Massimiliano Allegri kwamen al na 7 minuten op voorsprong dankzij een schot van Rafael Leão. Op het uur bracht Juan Cuadrado de stand gelijk via een strafschop, veroorzaakt door Koni De Winter na handspel.

Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd stelde Mbala Nzola Pisa zelfs in staat om de leiding te nemen. Terwijl het leek alsof we afstevenden op een enorme verrassing, maakte Zachary Athekame gelijk met een krachtig schot, perfect geplaatst aan de rechterkant van het door Adrian Šemper verdedigde doel.

Saelemaekers komt nog héél dichtbij winning goal

Alexis Saelemaekers was er op zijn beurt heel dichtbij om zijn team weer op voorsprong te zetten in de 90+7e minuut. Na een indrukwekkende solo ging zijn schot naast het doel.

😳 | Imaginez si Alexis Saelemaekers avait marqué ça dans les toutes dernières secondes... 🇧🇪⏱️ #MilanPisa pic.twitter.com/HlQXCK7dsT — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 24, 2025

Eindstand: 2-2. Op papier een teleurstellend resultaat voor de Milanezen, maar gezien het verloop van de wedstrijd hadden ze net zo goed met een nederlaag kunnen vertrekken.

AC Milan kan dit weekend zijn eerste plaats verliezen. Inter, Napels en Roma, die vijftien punten hebben, hebben hun achtste competitiewedstrijd nog niet gespeeld. De Rossoneri hebben er na dit weekend zeventien.