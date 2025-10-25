🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AC Milan - met Alexis Saelemaekers en Koni De Winter - werd als huidig leider in de Serie A bijna verslagen door de ploeg die voor de wedstrijd nog laatste stond, Pisa. Maar een van de Rode Duivels liet wel van zich spreken met een heel lekkere actie dat de drie punten had verdiend.

De mannen van Massimiliano Allegri kwamen al na 7 minuten op voorsprong dankzij een schot van Rafael Leão. Op het uur bracht Juan Cuadrado de stand gelijk via een strafschop, veroorzaakt door Koni De Winter na handspel.

Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd stelde Mbala Nzola Pisa zelfs in staat om de leiding te nemen. Terwijl het leek alsof we afstevenden op een enorme verrassing, maakte Zachary Athekame gelijk met een krachtig schot, perfect geplaatst aan de rechterkant van het door Adrian Šemper verdedigde doel.

Saelemaekers komt nog héél dichtbij winning goal

Alexis Saelemaekers was er op zijn beurt heel dichtbij om zijn team weer op voorsprong te zetten in de 90+7e minuut. Na een indrukwekkende solo ging zijn schot naast het doel.

😳 | Imaginez si Alexis Saelemaekers avait marqué ça dans les toutes dernières secondes... 🇧🇪⏱️ #MilanPisa pic.twitter.com/HlQXCK7dsT

— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 24, 2025

Eindstand: 2-2. Op papier een teleurstellend resultaat voor de Milanezen, maar gezien het verloop van de wedstrijd hadden ze net zo goed met een nederlaag kunnen vertrekken.

AC Milan kan dit weekend zijn eerste plaats verliezen. Inter, Napels en Roma, die vijftien punten hebben, hebben hun achtste competitiewedstrijd nog niet gespeeld. De Rossoneri hebben er na dit weekend zeventien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
AC Milan
België
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

09:40
🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

09:00
'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

08:40
1
Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

08:20
'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

08:00
Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal De derde helft

Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal

07:40
1
"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

07:20
Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

07:00
De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

06:40
Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard? Analyse

Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

06:00
Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Reactie

Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

23:55
5
Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

06:20
Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Reactie

Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

23:34
2
Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee Reactie

Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee

05:30
Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

23:40
Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

23:00
Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

22:40
Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

22:30
Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

22:15
CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

22:00
SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

21:50
'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

19:20
1
Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

21:40
Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje Interview

Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje

21:20
Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

21:15
1
Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

21:00
Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

18:20
De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

20:40
Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus" Interview

Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus"

20:20
KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

20:00
2
Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

19:40
3
De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

19:00
Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

18:40
1
La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

15:30
4
Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

18:00
STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

17:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 8
AC Milan AC Milan 2-2 Pisa Pisa
Udinese Udinese 15:00 Lecce Lecce
Parma Parma 15:00 Como Como
Napoli Napoli 18:00 Inter Milaan Inter Milaan
Cremonese Cremonese 20:45 Atalanta Atalanta
Torino Torino 26/10 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 26/10 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 26/10 AS Roma AS Roma
Fiorentina Fiorentina 26/10 Bologna Bologna
Lazio Lazio 26/10 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

petorian petorian over Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing Stefaan_82 Stefaan_82 over Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger' Joe Joe over Charleroi - Anderlecht: 1-0 André Coenen André Coenen over KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld" Nelvafrel Nelvafrel over Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal Paa'ke Paa'ke over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Jos Het Ei Jos Het Ei over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Nelvafrel Nelvafrel over Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Andreas2962 Andreas2962 over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved