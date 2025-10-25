"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

Zaterdagavond ontvangt KAA Gent Standard. Een wedstrijd die natuurlijk bijzonder is voor Ivan Leko, die daar op zijn persconferentie ook naar vooruitblikte.

Hoewel zijn weerzien met Standard enigszins overschaduwd zal worden door de festiviteiten rond het 125-jarig bestaan van de Buffalo's, staat Ivan Leko op het punt een emotionele wedstrijd tegen Standard te beleven. Dat werd ook al duidelijk tijdens zijn persconferentie, toen de Kroaat vooruitblikte naar de ontmoeting met de Rouches.

"Het wordt geen wedstrijd zoals alle anderen. Ik heb daar nog steeds vrienden, en de emotie is er nog steeds. Vorig seizoen was misschien wel een van mijn beste seizoenen als coach. We eindigden als zevende en wonnen geen trofee, maar toch." Leko kreeg veel lof voor de sterke defensieve identiteit die hij installeerde bij Standard.

Leko begon bij Standard met twee kernspelers

Hij uitte meermaals dat het niet van harte was en hij liever veel aanvallender had gespeeld. De defensieve aanpak was volgens Leko de enige manier om punten te pakken. Hij schetst nog eens de situatie waarin hij moest werken bij Standard. "We hadden twee spelers aan het begin van de voorbereiding: O'Neill en Fossey. De anderen kwamen uit het B-team of waren verhuurd."

Begin er dan maar eens aan om een ploeg te smeden die competitief kan zijn in de Jupiler Pro League. Bovendien zijn er bij een club als Standard altijd verwachtingen vanwege het verleden. "We hebben samen met de supporters een sterk team gesmeed", geeft Leko een pluim aan de Standard-aanhang. "Ik ben trots op wat ik daar heb gedaan."





Leko zal alles geven voor Gent

Uiteraard heeft hij ondertussen wel de knop omgedraaid. "Nu ben ik bij Gent en zal ik alles geven voor deze club." Na zijn woedende uithaal na de blamage bij Zulte Waregem zullen vele ogen alvast weer op Leko gericht zijn.