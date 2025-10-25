Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal

Ruben Van Gucht is een man die van alle markten thuis is. Maar hij loopt natuurlijk ook veelvuldig in de kijker. En af en toe krijgt hij door zijn levenswandel ook al eens bijzondere zaken voor de kiezen.

Ruben Van Gucht heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Zo kreeg hij ook al eens een verontrustend telefoontje van de politie. Dat maakte hij bekend in De Weekwatchers op Radio 2.

In de aflevering waarin Maaike Cafmeyer (die we kennen van onder meer Aspe en nu vooral van Chantal 3) te gast was als weekwatcher, diepte Ruben Van Gucht een verrassend en straf verhaal op.

Meerdere politieverhalen, maar toch één straf verhaal

“Ik heb er meerdere, dat is het probleem. Ik moet nog nadenken welke al voor publicatie vatbaar zijn en welke niet”, opende Ruben Van Gucht de debatten. Om wat later toch met iets af te komen.

“Op een bepaald moment krijg ik telefoon van de recherche van Gent. Ik dacht ‘jezus, wat heb ik nu weer uitgestoken?’ – je krijgt niet elke week zo’n telefoon. Ze gaven aan dat ze waren ingevallen bij iemand in verband met drugsdelicten en ze wilden mij daar een aantal vragen over stellen.”

Ruben Van Gucht heeft niets te maken met het drugsverhaal

“Ik gaf aan dat ik daar niets mee te maken had, maar ze zeiden dat ze een aantal dingen in beslag hadden genomen en vroegen me of ik aan het water woon en of er een kastanjeboom in mijn tuin staat.”

“De betrokkene had blijkbaar foto’s van mijn tuin, en zou daarvoor over het hekken moeten zijn gekropen of dergelijke. Achteraf bleek het te gaan over de ex van een West-Vlaamse waar ik toen iets mee had. Die man had een tracker in haar auto gestoken en was zo bij mij uitgekomen.”