De derde helft Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal

Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ruben Van Gucht is een man die van alle markten thuis is. Maar hij loopt natuurlijk ook veelvuldig in de kijker. En af en toe krijgt hij door zijn levenswandel ook al eens bijzondere zaken voor de kiezen.

Ruben Van Gucht heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Zo kreeg hij ook al eens een verontrustend telefoontje van de politie. Dat maakte hij bekend in De Weekwatchers op Radio 2.

In de aflevering waarin Maaike Cafmeyer (die we kennen van onder meer Aspe en nu vooral van Chantal 3) te gast was als weekwatcher, diepte Ruben Van Gucht een verrassend en straf verhaal op.

Meerdere politieverhalen, maar toch één straf verhaal

“Ik heb er meerdere, dat is het probleem. Ik moet nog nadenken welke al voor publicatie vatbaar zijn en welke niet”, opende Ruben Van Gucht de debatten. Om wat later toch met iets af te komen.

“Op een bepaald moment krijg ik telefoon van de recherche van Gent. Ik dacht ‘jezus, wat heb ik nu weer uitgestoken?’ – je krijgt niet elke week zo’n telefoon. Ze gaven aan dat ze waren ingevallen bij iemand in verband met drugsdelicten en ze wilden mij daar een aantal vragen over stellen.”

Ruben Van Gucht heeft niets te maken met het drugsverhaal

“Ik gaf aan dat ik daar niets mee te maken had, maar ze zeiden dat ze een aantal dingen in beslag hadden genomen en vroegen me of ik aan het water woon en of er een kastanjeboom in mijn tuin staat.”

“De betrokkene had blijkbaar foto’s van mijn tuin, en zou daarvoor over het hekken moeten zijn gekropen of dergelijke. Achteraf bleek het te gaan over de ex van een West-Vlaamse waar ik toen iets mee had. Die man had een tracker in haar auto gestoken en was zo bij mij uitgekomen.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft

Meer nieuws

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

09:40
🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

09:20
🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

09:00
'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

08:40
1
Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

08:20
'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

08:00
"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

07:20
Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

07:00
De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

06:40
Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard? Analyse

Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

06:00
Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Reactie

Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

23:55
5
Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

06:20
Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Reactie

Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

23:34
2
Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee Reactie

Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee

05:30
Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

23:40
Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

22:40
Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

23:00
Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

22:30
Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

22:15
CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

CPL: Lierse laat vlak voor bekerclash in Mechelen cruciale opsteker liggen in slotfase en blijft achter Jong Gent

22:00
SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

SK Beveren-spits Lennart Mertens verwacht dubbele muur van Patro, al is er een duidelijk plan

21:50
Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

Kompany op zucht van waanzinnig record, maar hoe zal grote naam reageren op zijn opmerkelijke zet?

21:40
Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje Interview

Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje

21:20
Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

21:15
1
Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

21:00
De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

20:40
Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus" Interview

Opnieuw een KV Mechelen-speler onder het mes gegaan: "Geopereerd aan de meniscus"

20:20
KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

20:00
2
Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

19:40
3
'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

19:20
1
De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

19:00
Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

18:40
1
Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

18:20
Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

18:00
STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

17:45
Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

petorian petorian over Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing Stefaan_82 Stefaan_82 over Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger' Joe Joe over Charleroi - Anderlecht: 1-0 André Coenen André Coenen over KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld" Nelvafrel Nelvafrel over Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal Paa'ke Paa'ke over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Jos Het Ei Jos Het Ei over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Nelvafrel Nelvafrel over Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Andreas2962 Andreas2962 over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved