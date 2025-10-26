Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom
Word fan van Anderlecht! 4301

Anderlecht kampt al enkele weken met een opvallend laag scoringsgemiddelde. Vrijdagavond op Charleroi bleef paars-wit opnieuw steken op een match zonder gescoorde goal.

De cijfers laten zien dat het probleem niet enkel efficiëntie is, maar vooral een gebrek aan kansen. In de eerste vier wedstrijden van het seizoen had Anderlecht telkens minstens twee ‘expected goals’.

Sindsdien heeft het team die grens niet meer gehaald en komt het gemiddeld uit op slechts 1,09 xG per wedstrijd, terwijl Club Brugge en Union ruim boven de twee xG uitkomen.

Angulo de gevaarlijkste... Tja...

Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan creatieve spelers die kansen kunnen creëren. Nilson Angulo is momenteel de enige speler van Anderlecht in de top twintig van ‘expected assists’ (xA), en dat vooral door zijn sterke start van het seizoen, schrijft HLN. Sinds zijn contractverlenging zijn zijn statistieken gedaald.

Ook bij de statistiek van ‘key passes’, die directe scoringskansen opleveren, is Angulo de enige Anderlecht-speler in de top dertig. Ter vergelijking: Club Brugge heeft vier spelers, KRC Genk drie. De Belgische top wordt vooral aangevoerd door spelers als Carlos Forbs en Michal Skoras.

Van een sterke helft tegen AEK Athene tot een magere prestatie op Charleroi: Anderlecht vertoont grote wisselvalligheid. Het team moet dringend manieren vinden om kansen te creëren en het scoringsprobleem achter zich te laten.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

LIVE: Antwerp probeert iets te doen aan achterstand tegen Club Brugge Live

LIVE: Antwerp probeert iets te doen aan achterstand tegen Club Brugge

14:43
🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

15:00
Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

Dreigt zwart scherm voor abonnees? DAZN krijgt boete opgelegd: "Ze laten de voetbalsupporter in de steek"

14:30
De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

De Rouches zijn gewaarschuwd: SK Beveren-coach Marink Reedijk heeft duidelijke boodschap voor Standard

14:00
Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

09:00
2
Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

13:00
2
Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

Een patroon dat niemand kan uitleggen: De Bruyne en zijn vreemde geschiedenis met Inter

13:30
Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

11:45
1
Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

12:00
1
LIVE: Zulte Waregem wil goede reeks verderzetten op bezoek bij Cercle Brugge

LIVE: Zulte Waregem wil goede reeks verderzetten op bezoek bij Cercle Brugge

10:50
Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

11:30
6
Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen" Interview

Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen"

10:30
3
LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

10:04
Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

10:14
Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" Reactie

Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben"

09:45
1
Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

Engelse media gaan los na vierde nederlaag op rij voor Liverpool: "Crisis!"

11:00
Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

07:00
1
Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

10:00
7
Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

09:30
4
🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..." Reactie

🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..."

08:00
Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

08:40
Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

08:20
5
Bayern München komt met statement na grote chaos

Bayern München komt met statement na grote chaos

07:30
Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

06:30
Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6? Analyse

Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6?

06:00
3
Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

22:41
Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

23:00
1
CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

22:31
Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

22:00
Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..." Reactie

Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..."

21:30
4
Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

21:41
📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

21:15
Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

20:00
9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

21:00
2
KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

20:16
Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

21:21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

Dan the Man Dan the Man over Antwerp - Club Brugge: 0-1 ronny put ronny put over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos Arthur Shelby Arthur Shelby over Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" LordJozef LordJozef over Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Zulte Waregem: - Erwin Wille Erwin Wille over Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid" mantoch mantoch over Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu Nelvafrel Nelvafrel over Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht TatstOn TatstOn over Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure Nelvafrel Nelvafrel over Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved