Anderlecht heeft een serieus offensief probleem: dramatische cijfers tonen waarom

Anderlecht kampt al enkele weken met een opvallend laag scoringsgemiddelde. Vrijdagavond op Charleroi bleef paars-wit opnieuw steken op een match zonder gescoorde goal.

De cijfers laten zien dat het probleem niet enkel efficiëntie is, maar vooral een gebrek aan kansen. In de eerste vier wedstrijden van het seizoen had Anderlecht telkens minstens twee ‘expected goals’.

Sindsdien heeft het team die grens niet meer gehaald en komt het gemiddeld uit op slechts 1,09 xG per wedstrijd, terwijl Club Brugge en Union ruim boven de twee xG uitkomen.

Angulo de gevaarlijkste... Tja...

Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan creatieve spelers die kansen kunnen creëren. Nilson Angulo is momenteel de enige speler van Anderlecht in de top twintig van ‘expected assists’ (xA), en dat vooral door zijn sterke start van het seizoen, schrijft HLN. Sinds zijn contractverlenging zijn zijn statistieken gedaald.

Ook bij de statistiek van ‘key passes’, die directe scoringskansen opleveren, is Angulo de enige Anderlecht-speler in de top dertig. Ter vergelijking: Club Brugge heeft vier spelers, KRC Genk drie. De Belgische top wordt vooral aangevoerd door spelers als Carlos Forbs en Michal Skoras.

Van een sterke helft tegen AEK Athene tot een magere prestatie op Charleroi: Anderlecht vertoont grote wisselvalligheid. Het team moet dringend manieren vinden om kansen te creëren en het scoringsprobleem achter zich te laten.