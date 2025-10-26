Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht

Cristiano Ronaldo blijft maar scoren in Saudi-Arabië. Zaterdagavond maakte de Portugese superster zijn zesde treffer van het seizoen in de Saudi Pro League. Tegen Al-Hazem zorgde Ronaldo voor de 0-2 en daarmee voor zijn 950ste doelpunt in zijn carrière.

De veertigjarige aanvaller van Al-Nassr heeft nog één groot doel voor ogen: de eerste speler ooit worden die officieel 1.000 doelpunten scoort. Zijn scoringsdrang lijkt nog lang niet verdwenen, ondanks zijn leeftijd en de jarenlange topcarrière.

Ronaldo opende zijn avond echter niet zelf. João Félix zorgde voor de 0-1 met een prachtige kopbal in de verre hoek, waarna de Braziliaanse invaller Wesley de assist gaf op Ronaldo voor de 0-2 in de 87e minuut. Dat bleek ook meteen de eindstand te zijn.

Al-Nassr blijft met zes zeges uit evenveel wedstrijden de trotse koploper in de Saudi Pro League. Naaste belager Al-Taawoun volgt op drie punten.

Record is in zicht voor Ronaldo

Opvallend is dat Ronaldo nog niet de topscorer van het seizoen is. João Félix staat bovenaan met negen doelpunten, gevolgd door Joshua King met zeven. Ronaldo staat momenteel op zes treffers, maar zijn constante scoringsritme houdt hem dicht bij de leiders.

Ondanks dat Al-Hazem een laagvlieger is, blijft het succes van Ronaldo indrukwekkend. Elke treffer brengt hem een stap dichter bij zijn ultieme droom van 1.000 officiële doelpunten, een record dat hij in eigen handen lijkt te hebben.