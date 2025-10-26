Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

Felice Mazzu staat op het punt om bij OH Leuven zijn handtekening te zetten onder een contract. Zijn aanwezigheid Achter de Kazerne tijdens de wedstrijd tussen KV Mechelen en Leuven liet er geen twijfel over bestaan.

De voormalige coach van onder meer Charleroi en Anderlecht keert terug naar de Belgische Pro League om Leuven uit de kelder van het klassement te halen.

Hoewel Leuven voor een symbolisch moment zorgde door in de wedstrijd tegen Mechelen in de ‘Felice Time’ gelijk te spelen, wacht Mazzu een stevige uitdaging bij de voorlaatste in de Pro League. Voor deze klus zal hij omringd worden door vertrouwde krachten uit zijn vorige teams.

De halfbroer van Louis Patris wordt Mazzu's assistent

Vlak voor de officiële aankondiging van Mazzu’s komst kondigde Crossing Schaarbeek immers het vertrek aan van hun pas zes dagen aangestelde hoofdtrainer Jérôme Patris. De club liet weten dat Patris een nieuw ambitieus project in de Pro League zal volgen, waarmee zijn vertrek met onmiddellijke ingang werd bevestigd.

Bij Leuven wordt Mazzu herenigd met bekende gezichten. De halfbroer van Louis Patris, die vorig seizoen al samenwerkte met Mazzu bij STVV, zal opnieuw aan zijn zijde staan. Ook Rudy Cossey, die afgelopen zomer naar Leuven kwam en eerder met Mazzu bij Charleroi werkte, sluit opnieuw aan bij de staf.





Voor Crossing Schaarbeek betekent het vertrek van Patris een plots probleem. Het eerste team wordt voorlopig geleid door Mohammed Bouhmidi en de bestaande staf, die het vertrouwen van de directie genieten om de lopende projecten verder te zetten en de sportieve dynamiek te behouden.

