Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden
Ondanks een nipte nederlaag tegen leider Beveren in de Challenger Pro League blikt Patro Eisden-coach Stijn Stijnen met tevredenheid terug op de prestatie van zijn ploeg. De fout van doelman Julien wordt niet uitvergroot, maar wel benoemd.

Sterke wedstrijd ondanks nederlaag

Patro Eisden verloor met 2-1 op het veld van Beveren in de Challenger Pro League. Coach Stijn Stijnen toonde zich na afloop tevreden over het spel van zijn team. “Ik kan niet anders zeggen dan dat mijn team een zeer sterke prestatie heeft neergezet”, zegt hij op de Facebookpagina van de club. Volgens Stijnen klopte het tactische plan volledig, met een medium blok en individuele dekking op Bruls. Hij merkte op dat Bruls in de tweede minuut opnieuw rood had moeten krijgen. Patro was volgens hem scherp in de duels en won veel tweede ballen.

Reactie na tegendoelpunten stemt Stijnen tevreden

De coach benadrukte dat vooral de reactie van zijn ploeg na beide tegendoelpunten hem tevreden stemde. “De machine bleef draaien en we gingen gewoon door”, stelt hij. Hij vond dat zijn team veel meer verdiende dan het uiteindelijke resultaat liet zien. Het tweede tegendoelpunt omschreef hij als een fase waarin normaal de benen worden afgesneden, maar zijn spelers legden zich daar niet bij neer. Daarvoor gaf hij hen expliciet complimenten.

Doelman Julien Devriendt in de fout

Stijnen ging ook in op de fout van doelman Julien Devriendt, die leidde tot een van de tegendoelpunten. “Uiteraard is dit voor Julien een pijnlijk moment. Daar hoeft geen tekening bij”, klinkt het. Hij benadrukte dat de fout niets met vorm te maken heeft en dat de positie van doelman bijzonder kwetsbaar is. Als voormalig keeper gaf hij mee dat onnodige risico’s vermeden moeten worden. Tegelijkertijd toonde hij begrip voor de mentale impact van de situatie op Devriendt.

De coach gaf aan dat Devriendt zich op dit moment eenzaam voelt, maar dat hij omringd is door mensen die hem kunnen helpen. “Het voelt voor hem nu eenzaam, maar de realiteit is dat hij goed omringd is om vooruit te gaan”, zegt Stijnen. Hij wees op de harde realiteit van het keepersvak, waarin fouten zwaar wegen en vaak geïsoleerd worden beleefd.

Vooruitblik op duel tegen Gent

Stijnen richt de blik intussen op de volgende wedstrijd. Donderdag wacht een nieuwe uitdaging voor zijn jonge ploeg, in de beker. Hij noemde het een goede leerschool en verwees naar de prestatie van Gent tegen Standard. “We zagen deze nacht al een ontketend Gent tegen Standard”, stelt hij. Hij is benieuwd wat zijn team daar tegenover kan zetten en ziet het als een kans om verder te groeien.

