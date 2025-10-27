Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Op het veld loopt het, qua resultaten alvast, prima voor Club Brugge. Met vier competitiezeges op rij hijgt het in de nek van leider Union. Ook op financieel vlak hebben de Bruggelingen reden tot vieren.

Naast het sportieve plaatje heeft Club Brugge ook op financieel gebied alles op een rijtje. Dat is ondertussen algemeen geweten, maar blijkt ook uit de jaarcijfers die Blauw-Zwart heeft gepubliceerd.

In het seizoen 2024-2025 hebben de Bruggelingen een winst van 18,1 miljoen euro behaald. Daarmee stijgt hun vermogen naar net geen 100 miljoen euro. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Dat bedrag is van belang in het stadiondossier waar Club al jaren mee bezig is.

60 miljoen euro dankzij de Champions League

De voornaamste bron van inkomsten was de succesvolle Champions League-campagne die Club vorig seizoen had. Daarmee incasseerde het meer dan 60 miljoen euro. Ook de transfergelden, zoals de overgangen van Antonio Nusa en Andreas Skov Olsen, brachten meer dan 30 miljoen euro in het laatje.

Belangrijk detail: de cijfers van de jaarrekening eindigen op 30 juni 2025. Dat wil zeggen dat de transfers van onder meer Ardon Jashari, Chemsdine Talbi en Maxime De Cuyper niet zijn meegeteld in die berekeningen.

Elfde seizoen op rij met winst

Het is het elfde seizoen op rij waarin Club winst boekt. En dat terwijl de loonmassa het afgelopen seizoen (licht) daalde. Blauw-Zwart blijft uitstekend werk leveren en ook voor dit seizoen, waar bovengenoemde transfers wel in de rekening zullen zitten, ziet de rekening er voorlopig al goed uit.