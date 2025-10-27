Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Luis Campos heeft enkele dagen in Eupen doorgebracht, aan het einde van vorige week. De gesprekken zijn nog steeds gaande over een overname van de Duitstalige club door Qatar Sports Investments, de eigenaar van Paris Saint-Germain.

Een speciale gast was afgelopen zaterdag aanwezig in de tribunes van de Kehrweg tijdens de Challenger Pro League-wedstrijd tussen KAS Eupen en Jong Genk.

Naast Dr. Andrea Bleicher, lid van de raad van bestuur van Aspire Football Dreams en belangrijkste vertegenwoordiger van de huidige eigenaren van de tweedeklasser, zat niemand minder dan... Luis Campos.

Campos is de sportief adviseur van alle clubs die eigendom zijn van Qatar Sports Investments, waaronder Paris Saint-Germain. De Portugees verbleef enkele dagen in het oosten van België, hij arriveerde afgelopen donderdag met een Qatarese delegatie.

Gaat QSI Eupen overnemen?

Het doel was om een idee te krijgen van de omgeving waarin Eupen zich bevindt. Campos woonde meerdere trainingssessies bij van het eerste team, maar ook van de U23 en verschillende andere leeftijdscategorieën.

Ter herinnering: er zijn al enkele maanden gesprekken gaande over een mogelijke overname van de tweedeklasser door QSI. Ondanks de stilte vanuit Eupen, kunnen we bevestigen dat hun uitvoerend directeur, Christoph Henkel, recentelijk intern verklaarde dat de onderhandelingen hierover nog steeds gaande zijn.

Volgens aanvullende informatie van onze collega's van L'Avenir Verviers, zou Luis Campos zelfs in de kleedkamers van de club zijn geweest. Betekent dit dat de overname al rond is? Nog niet, maar de situatie doet vermoeden dat Eupen binnenkort van eigenaar zal veranderen en veel hogere ambities zal tonen, met als eerste prioriteit een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Recentelijk heeft QSI geïnvesteerd in de Portugese club Braga en het wil zijn expansie voortzetten. Ook moet worden opgemerkt dat de huidige coach van de Panda's, Bruno Pinheiro, vele jaren in Qatar heeft doorgebracht, als clubcoach, bij de jeugd van het nationale team en als lid van de staf van de ASPIRE Academy.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
PSG

Meer nieuws

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
3
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
2
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
1
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
1
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

18:20
Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren"

18:00
8
Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

17:00
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

17:40
3
Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

Mag Lokeren beginnen dromen na nieuwe zege? Doelman Vervacke is alvast ambitieus

16:25
Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-kanaal vanwege DAZN-chaos

17:20
2
Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

16:30
14
Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

Cercle-coach Onur Cinel vol ongeloof na gelijkspel: "Heb een déjà vu"

16:10
2
Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld"

15:10
10
Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

16:01
Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

15:45
2
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

15:30
2
"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

15:00
STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat" Reactie

STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat"

14:10
Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

14:20
"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

14:00
1
Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

13:30
5
Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

13:00
7
Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

12:20
KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

12:40
Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

12:00
Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

11:40
Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

11:20
Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Analyse

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid

11:00
13

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 11
Seraing Seraing 1-1 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 2-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Eupen Eupen 2-1 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 4-3 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? The Purple Knight The Purple Knight over Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld" Vital Verheyen Vital Verheyen over Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden" kliersesk kliersesk over Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove Standard 2.0 Standard 2.0 over Hij ging volledig door het lint: dit is wat Marc Wilmots allemaal deed na wedstrijd tegen Antwerp Venom#13 Venom#13 over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Dirk1897 Dirk1897 over Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren" Joske89 Joske89 over Straks een tijdlang geen Belgisch voetbal op tv? Pro League overweegt eigen tv-zender vanwege DAZN-chaos Venom#13 Venom#13 over 9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved