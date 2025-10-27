Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks sattelietclub van PSG?

Luis Campos heeft enkele dagen in Eupen doorgebracht, aan het einde van vorige week. De gesprekken zijn nog steeds gaande over een overname van de Duitstalige club door Qatar Sports Investments, de eigenaar van Paris Saint-Germain.

Een speciale gast was afgelopen zaterdag aanwezig in de tribunes van de Kehrweg tijdens de Challenger Pro League-wedstrijd tussen KAS Eupen en Jong Genk.

Naast Dr. Andrea Bleicher, lid van de raad van bestuur van Aspire Football Dreams en belangrijkste vertegenwoordiger van de huidige eigenaren van de tweedeklasser, zat niemand minder dan... Luis Campos.

Campos is de sportief adviseur van alle clubs die eigendom zijn van Qatar Sports Investments, waaronder Paris Saint-Germain. De Portugees verbleef enkele dagen in het oosten van België, hij arriveerde afgelopen donderdag met een Qatarese delegatie.

Gaat QSI Eupen overnemen?

Het doel was om een idee te krijgen van de omgeving waarin Eupen zich bevindt. Campos woonde meerdere trainingssessies bij van het eerste team, maar ook van de U23 en verschillende andere leeftijdscategorieën.

Ter herinnering: er zijn al enkele maanden gesprekken gaande over een mogelijke overname van de tweedeklasser door QSI. Ondanks de stilte vanuit Eupen, kunnen we bevestigen dat hun uitvoerend directeur, Christoph Henkel, recentelijk intern verklaarde dat de onderhandelingen hierover nog steeds gaande zijn.

Volgens aanvullende informatie van onze collega's van L'Avenir Verviers, zou Luis Campos zelfs in de kleedkamers van de club zijn geweest. Betekent dit dat de overname al rond is? Nog niet, maar de situatie doet vermoeden dat Eupen binnenkort van eigenaar zal veranderen en veel hogere ambities zal tonen, met als eerste prioriteit een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Recentelijk heeft QSI geïnvesteerd in de Portugese club Braga en het wil zijn expansie voortzetten. Ook moet worden opgemerkt dat de huidige coach van de Panda's, Bruno Pinheiro, vele jaren in Qatar heeft doorgebracht, als clubcoach, bij de jeugd van het nationale team en als lid van de staf van de ASPIRE Academy.