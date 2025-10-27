Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien
Foto: © photonews
Anderlecht speelt dinsdag in de Croky Cup tegen KVK Ninove, en coach Besnik Hasi lijkt van plan om zijn elftal wat te roteren. In de 1/16de finales kan paars-wit zich geen misstap veroorloven, maar enkele jonge en minder gebruikte spelers krijgen mogelijk hun kans.

Een van de namen die in beeld komen, is die van Cedric Hatenboer. De 20-jarige Nederlander, deze zomer overgekomen van Sparta Rotterdam voor 2,1 miljoen euro, zou voor het eerst in de wedstrijdselectie kunnen belanden. Tot nu toe speelde hij enkel bij de RSCA Futures, waar hij zondag nog 71 minuten meedeed tegen Lokeren.

Hoewel de beloften met 1-2 verloren, liet Hatenboer zich opmerken met zijn nauwkeurige passing en goede spelinzicht. Zijn prestatie werd intern positief onthaald, en dat zou hem dinsdag een plek in de kern kunnen opleveren.

De eerste minuten voor Cedric Hatenboer bij de A-ploeg van Anderlecht?

Hasi was de voorbije weken niet altijd even lovend over zijn jonge middenvelder. Eerst vond hij Hatenboer “nog wat te licht” voor het hoogste niveau, daarna prees hij zijn vooruitgang, om recent weer te zeggen dat de Nederlander “wat was teruggevallen” bij de Futures. Toch lijkt de coach hem nu opnieuw dichter bij het eerste elftal te brengen.

Ook andere namen, zoals huurlingen Yasin Özcan en Mihajlo Ilic, maken kans op speelminuten in Ninove. Hasi wil een evenwicht vinden tussen rust voor de vaste waarden en kansen voor jongeren die zich willen tonen.

Voor Hatenboer zou het alvast een belangrijk moment worden. De bekerwedstrijd lijkt de ideale gelegenheid voor de jonge Nederlander om zich voor het eerst te tonen in het paars-witte shirt van de A-ploeg.

Anderlecht
Cedric Hatenboer

