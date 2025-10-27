Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Standard ging kopje-onder bij KAA Gent. Aloys Nong keek machteloos toe hoe zijn ex-club volledig ten onder ging.

Aloys Nong, speler van Standard van 2010 tot 2012, heeft ook enkele donkere avonden meegemaakt bij de Rouches. Afgelopen zaterdag was het in Gent echt een totale off-day. De Buffalo’s wilden absoluut het feest voor hun 125-jarig bestaan niet laten verpesten en reduceerden Standard tot figuranten.

In Complètement Foot geeft Nong toe dat hij het team niet herkende. "Voor deze wedstrijd hadden ze nog gewonnen van Antwerp en vooral een geweldige prestatie neergezet tegen Club Brugge. Ondanks de nederlaag zag je daar het Standard dat we willen zien. Maar hier in Gent: 2-0 na 17 minuten, 3-0 bij de rust… We dachten alleen nog: als we de schade maar kunnen beperken."

Ernstige tekortkomingen

Het oordeel is hard. "Ze hebben deze match verloren op tactisch én fysiek vlak. En als je dan ook niet genoeg kwaliteit hebt, moet je dat op een andere manier goedmaken. Maar als je je duels niet wint, wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. Het is teleurstellend om ze zo te zien spelen, de supporters verdienen beter."

Terug naar de basis

"Een Standard-speler is iemand die zich kapot werkt, die strijdt voor elke bal. Dat werd ons altijd ingeprent, maar ik zie dat nu nog niet genoeg terug bij deze ploeg. Het lijkt alsof ze niet goed weten waar ze zijn terechtgekomen."

Schuld ligt niet bij één partij

"Vincent Euvrard is er nog maar net, dus hij verdient tijd. Maar het klopt dat er kwaliteit ontbreekt. En als je dan geen kwaliteit hebt, moet je keihard werken, dat is wat de supporters willen zien", besluit Nong.