Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

DAZN zit in zwaar weer in België. Het vindt geen akkoord met telecomoperatoren en overweegt mogelijk het mediacontract te verbreken, wat de toekomst van het Belgische voetbal op tv onzeker maakt. Volgens Vandenbempt wacht een van de operatoren al wel enkele weken op antwoord van DAZN. Opvallend.

DAZN zit in een bijzonder lastige situatie. Het mediabedrijf vond geen deal met telecomoperatoren en lijdt daardoor verlies. Nu wordt er gevreesd dat het zelf de stekker uit het mediacontract wil trekken.

"Voor DAZN lijkt het nu ook in België voordeliger om het contract te verbreken. Wat hen dat exact kost weet ik niet. 30, 40 of 50 miljoen over 5 jaar schat ik", vertelde Peter Vandenbempt bij Sporza.

Dat klinkt natuurlijk niet positief, en dat is het ook niet. DAZN wil het contract opnieuw onderhandelen met de Pro League, maar dat is praktisch onmogelijk. "De rechten zijn toegewezen via een aanbesteding."

Opnieuw onderhandelen over het contract is niet mogelijk

"Als DAZN nu minder zou mogen betalen, dreigen er schadeclaims van andere benadeelde partijen. En misschien zeggen telecommunicatiebedrijven zoals Proximus dan: "Voor dat bedrag hadden wij het voetbalcontract ook gewild."", gaat Vandenbempt verder.

Maar dat is lang niet het opvallendste. Zoals eerder vermeld en algemeen geweten is er geen deal met Proximus, Telenet, TV Vlaanderen, .... DAZN beweerde steeds dat het daar zijn best voor deed, maar...

DAZN laat een telecomoperator wachten

"Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN", weet Vandenbempt. "Bizar als je heel snel een deal wil sluiten. En dan hoor ik ook dat er betalingsvoorwaarden gelden, die een deal onmogelijk maken. DAZN betaalt vanaf dit seizoen in 12 schijven."

"Voor een sublicentie vragen ze aan de operatoren om een grote schijf vooraf te betalen, maar als DAZN uit het Belgische voetbal zou stappen, zijn ze niet van plan om die som terug te betalen. Dat maakt een akkoord met de operatoren zo moeilijk", besluit de commentator.