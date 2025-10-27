Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

Na de stevige nederlaag bij KAA Gent, vlak voor de bekerwedstrijd en de Waalse derby, verliest Standard nu ook Marco Ilaimaharitra door een blessure. Zijn kwetsuur is een nieuwe klap voor de Rouches.

Op het veld van KAA Gent is Standard zaterdagavond opnieuw vervallen in oude fouten. Ondanks de vooruitgang van de voorbije weken, kraakten de Rouches, zoals wel vaker de laatste jaren, volledig in de Planet Group Arena en slikten ze vier doelpunten, waarvan drie in de eerste helft.

Het is een moeilijke start van een lange en belangrijke week voor de Luikenaars. Dinsdag volgt in de Beker van België een verplaatsing naar de leider van de Challenger Pro League, en daarna ontvangen ze Sporting Charleroi voor de Waalse derby. Dat moeten ze wel zonder een belangrijke pion doen: Marco Ilaimaharitra, de ex-Zebra.

De Malagasiër werd al in de 56e minuut vervangen door Mayel Mehssatou en kampt met een adductorenblessure. Hij zal enkele weken out zijn. Een nieuwe klap voor Vincent Euvrard, die dit er absoluut niet bij kon gebruiken.

Ilaimaharitra, een groot gemis voor Standard en Euvrard

De middenvelder kwam deze zomer naar Sclessin na een moeilijke periode. Bij Standard groeide hij snel uit tot een belangrijke schakel. Hij was al een vaste titularis onder Mircea Rednic en dat bleef zo met Vincent Euvrard. Ilaimaharitra startte in elke wedstrijd en speelde 94% van alle minuten.

In een Standard dat hoger wil drukken en meer wil voetballen dan vorig seizoen, recupereert hij veel ballen en brengt hij stevig duelkracht op het middenveld. Wat hij minder heeft, is dat opstandige karakter om de ploeg op sleeptouw te nemen, iets wat zaterdag nochtans broodnodig was.

Toch stelden Rednic en Euvrard hem niet zomaar op: Ilaimaharitra is nu al een sleutelspeler bij de Rouches. Maar voorlopig zullen ze het zonder hem moeten doen. Casper Nielsen, die de voorbije weken wat gehinderd werd door een lichte blessure, moet zijn ervaring opnieuw laten spreken. Euvrard moet intussen puzzelen om iemand te vinden die even veel werk verzet als nummer 23. Hakim Sahabo lijkt in het elftal te blijven, maar de Rwandees zal zijn rendement moeten opkrikken.