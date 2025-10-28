📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

Na het thuisshirt lijkt nu ook het nieuwe uittenue van de Rode Duivels uitgelekt te zijn. Volgens het doorgaans goed ingelichte 'Footy Headlines' speelt België binnenkort in het lichtblauw, met witte en roze accenten.

De website, die al vaker vroegtijdig correcte ontwerpen lekte, meldt dat het shirt ontworpen is door Adidas. Het tenue zou gedragen worden tijdens de uitwedstrijden op het komende WK.

Twee weken geleden dook al het vermoedelijke thuisshirt op: een vuurrood exemplaar met een vlammenmotief, een duidelijke knipoog naar de bijnaam van onze nationale ploeg.

Het nieuwe uitshirt vormt een opvallend contrast met dat vurige ontwerp. De zachte kleuren en bolvormige patronen geven het truitje een frisse, moderne look.

Geshowd tijdens verplaatsing naar Kazachstan?

De verwachting is dat de Rode Duivels hun nieuwe outfits voor het eerst tonen in de duels met Kazachstan en Liechtenstein, op 15 en 18 november.

Of de lekkage klopt, zal snel blijken — maar zoals zo vaak bij Footy Headlines lijkt de kans groot dat het design ook dit keer raak is.