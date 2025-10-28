📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt
Foto: © photonews
Word fan van België! 2605

Na het thuisshirt lijkt nu ook het nieuwe uittenue van de Rode Duivels uitgelekt te zijn. Volgens het doorgaans goed ingelichte 'Footy Headlines' speelt België binnenkort in het lichtblauw, met witte en roze accenten.

De website, die al vaker vroegtijdig correcte ontwerpen lekte, meldt dat het shirt ontworpen is door Adidas. Het tenue zou gedragen worden tijdens de uitwedstrijden op het komende WK.

Twee weken geleden dook al het vermoedelijke thuisshirt op: een vuurrood exemplaar met een vlammenmotief, een duidelijke knipoog naar de bijnaam van onze nationale ploeg.

Het nieuwe uitshirt vormt een opvallend contrast met dat vurige ontwerp. De zachte kleuren en bolvormige patronen geven het truitje een frisse, moderne look.

Geshowd tijdens verplaatsing naar Kazachstan?

De verwachting is dat de Rode Duivels hun nieuwe outfits voor het eerst tonen in de duels met Kazachstan en Liechtenstein, op 15 en 18 november.

Of de lekkage klopt, zal snel blijken — maar zoals zo vaak bij Footy Headlines lijkt de kans groot dat het design ook dit keer raak is.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

13:30
Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

13:00
2
"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

11:00
Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

12:20
Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

12:00
Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij! Analyse

Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij!

11:40
Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

11:20
LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

10:45
'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

10:31
1
"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

10:00
Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
1
Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

09:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

08:00
Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

08:41
Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

08:20
3
Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

08:00
Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

07:41
12
Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

07:20
10
In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

07:00
🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

06:30
Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

23:30
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
2
Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

23:00
6
Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

22:30
5
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks satellietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks satellietclub van PSG?

22:00
2
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
3
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
21
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
11
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
4
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
1
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
2
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 1-1 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 1-0 Armenië Armenië
Andorra Andorra 1-3 Servië Servië
Letland Letland 0-5 Engeland Engeland
Spanje Spanje 4-0 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 2-2 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 4-1 Georgië Georgië
Italië Italië 3-0 Israël Israël

Nieuwste reacties

Bork Bork over 📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt André Coenen André Coenen over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." FCBalto FCBalto over Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez FCBalto FCBalto over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove JaKu JaKu over Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na zware hamstringblessure Super KVCW Super KVCW over Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen TatstOn TatstOn over Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten" TatstOn TatstOn over Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren" Erwin Wille Erwin Wille over 'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved