"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

Club Brugge heeft het seizoen 2024-2025 afgesloten met een nettoresultaat van 18,1 miljoen euro. Daarmee realiseert de club voor het elfde opeenvolgende jaar winst, een uitzonderlijke prestatie binnen het Belgische profvoetbal.

Loonmassa en efficiëntie

De totale winst bedroeg 25,7 miljoen euro vóór belastingen. Opvallend is dat deze financiële uitkomst werd bereikt ondanks een daling van de salariskosten. De uitgaven voor spelers en staf daalden met bijna 6 miljoen euro, van 53,9 naar 48 miljoen. Die verlaging ging niet ten koste van de sportieve prestaties, want Club eindigde als tweede in de competitie.

Door die tweede plaats verviel de kampioenenpremie, wat de kosten verder drukte. Tegelijkertijd stegen de premies voor deelname aan de Champions League. De totale omzet kwam uit op 154,2 miljoen euro, waarbij de loonkosten slechts 31 procent van dat bedrag vertegenwoordigden.

Volgens CFO Nicky Laukens is de daling van de loonmassa een bewuste strategische keuze. “Misschien is dat wel de belangrijkste stap die we gezet hebben: de daling in loonmassa is vooral het gevolg van een bewuste keuze om nog efficiënter om te gaan met onze middelen”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. De club wilde zich indekken tegen mogelijke jaren zonder Europese inkomsten.

Eigen vermogen en stadionplannen

De winst van 18,1 miljoen euro zal opnieuw geïnvesteerd worden in de clubwerking. Het eigen vermogen is intussen gegroeid tot 99 miljoen euro. Die groei gebeurde grotendeels zonder bijkomende kapitaalinjecties, met uitzondering van de instap van investeringsfonds Orkila, dat 20 miljoen euro bijdroeg.

Daarnaast is ook de liquiditeitspositie aanzienlijk verbeterd. De beschikbare cash steeg van 5 miljoen naar 21,4 miljoen euro. Dat bedrag kan op korte termijn ingezet worden voor strategische projecten, waaronder de mogelijke bouw van een nieuw stadion.

Laukens bevestigt dat Club Brugge een deel van dat infrastructuurproject zelf wil dragen. “Als goede huisvader willen we een deel van dat stadion zelf financieren”, zegt hij. De club onderzoekt momenteel de haalbaarheid en hoopt in het meest gunstige scenario volgend jaar met de bouw te starten.