"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5842

Club Brugge heeft het seizoen 2024-2025 afgesloten met een nettoresultaat van 18,1 miljoen euro. Daarmee realiseert de club voor het elfde opeenvolgende jaar winst, een uitzonderlijke prestatie binnen het Belgische profvoetbal.

Loonmassa en efficiëntie

De totale winst bedroeg 25,7 miljoen euro vóór belastingen. Opvallend is dat deze financiële uitkomst werd bereikt ondanks een daling van de salariskosten. De uitgaven voor spelers en staf daalden met bijna 6 miljoen euro, van 53,9 naar 48 miljoen. Die verlaging ging niet ten koste van de sportieve prestaties, want Club eindigde als tweede in de competitie.

Door die tweede plaats verviel de kampioenenpremie, wat de kosten verder drukte. Tegelijkertijd stegen de premies voor deelname aan de Champions League. De totale omzet kwam uit op 154,2 miljoen euro, waarbij de loonkosten slechts 31 procent van dat bedrag vertegenwoordigden.

Volgens CFO Nicky Laukens is de daling van de loonmassa een bewuste strategische keuze. “Misschien is dat wel de belangrijkste stap die we gezet hebben: de daling in loonmassa is vooral het gevolg van een bewuste keuze om nog efficiënter om te gaan met onze middelen”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. De club wilde zich indekken tegen mogelijke jaren zonder Europese inkomsten.

Eigen vermogen en stadionplannen

De winst van 18,1 miljoen euro zal opnieuw geïnvesteerd worden in de clubwerking. Het eigen vermogen is intussen gegroeid tot 99 miljoen euro. Die groei gebeurde grotendeels zonder bijkomende kapitaalinjecties, met uitzondering van de instap van investeringsfonds Orkila, dat 20 miljoen euro bijdroeg.

Daarnaast is ook de liquiditeitspositie aanzienlijk verbeterd. De beschikbare cash steeg van 5 miljoen naar 21,4 miljoen euro. Dat bedrag kan op korte termijn ingezet worden voor strategische projecten, waaronder de mogelijke bouw van een nieuw stadion.

Laukens bevestigt dat Club Brugge een deel van dat infrastructuurproject zelf wil dragen. “Als goede huisvader willen we een deel van dat stadion zelf financieren”, zegt hij. De club onderzoekt momenteel de haalbaarheid en hoopt in het meest gunstige scenario volgend jaar met de bouw te starten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE: Rivaliteit tussen KV Mechen en Lierse laait weer op in burenduel in Beker van België Live

LIVE: Rivaliteit tussen KV Mechen en Lierse laait weer op in burenduel in Beker van België

20:05
Kolder in Anderlecht: Ninove mag niet in de meegenomen truitjes spelen

Kolder in Anderlecht: Ninove mag niet in de meegenomen truitjes spelen

20:06
Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

19:40
LIVE: Anderlecht begint met onder andere Kikkenborg, Ilic en Vazquez tegen Ninove Live

LIVE: Anderlecht begint met onder andere Kikkenborg, Ilic en Vazquez tegen Ninove

19:23
Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

18:20
De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

18:40
1
Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

19:20
Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

19:00
Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

18:30
Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

18:00
Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)

Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)

14:40
2
Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

17:40
Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

17:20
De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

17:10
3
Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

17:00
2
Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

16:30
Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

16:00
2
Sterke man OH Leuven over ex-coach Hubert: "Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar ..."

Sterke man OH Leuven over ex-coach Hubert: "Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar ..."

15:45
Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?"

Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?"

15:30
15
LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

15:05
Manchester United op zoek naar de nieuwe Haaland: 16-jarige Zweed is in beeld

Manchester United op zoek naar de nieuwe Haaland: 16-jarige Zweed is in beeld

15:00
1
Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

14:30
2
Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt

Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt

14:00
Eric Van Meir over de derby tussen Mechelen en Lierse: "De hype is plots terug"

Eric Van Meir over de derby tussen Mechelen en Lierse: "De hype is plots terug"

13:45
Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
3
Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

13:30
Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

13:00
16
Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij! Analyse

Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij!

11:40
4
📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

12:40
6
Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

12:20
1
Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

12:00
Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

11:20
1
LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

10:45
"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

11:00
'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

10:31
1
"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" IXL IXL over Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen) Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes" VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne Nelvafrel Nelvafrel over Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld" Nelvafrel Nelvafrel over De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken" Dirk1897 Dirk1897 over Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland Nelvafrel Nelvafrel over De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht - Ninove: - Bruno BDB Bruno BDB over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved