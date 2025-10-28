Eric Van Meir over de derby tussen Mechelen en Lierse: "De hype is plots terug"

Het is tijd voor bekervoetbal deze week met de zestiende finales van de Croky Cup. Dat zou wel eens spektakel kunnen opleveren op verschillende velden. Te beginnen met de clash op dinsdagavond tussen Mechelen en Lierse.

De laatste officiële ontmoeting tussen KV Mechelen en Lierse dateert al van 29 april 2017, toen Fred Vanderbiest nog coach was bij Lierse. Om maar te zeggen: het is lang geleden.

Derby is 8,5 jaar geleden

Maar de derby's tussen Mechelen en Lierse leven wel, zoals ze altijd hebben geleefd. En dat heeft dus ook zijn impact op de wedstrijd van vanavond, die met argusogen zal worden gevolgd.

Afgelopen zondag hielden ze bij Lierse een open training om de boel nog eens extra op scherp te zetten. Het leeft dus duidelijk bij de supporters, beseft ook coryfee Eric Van Meir.

De hype rond Mechelen - Lierse is plots terug

"Nu is het al zo lang geleden, dat het allemaal terug naar boven komt. De hype is plots terug. Er is ook geen terugmatch, dat maakt de inzet nog groter."





"Lierse leeft er naar toe, dat weet ik. Ik ben er bijna zeker van dat geen van beide ploegen de beker zal winnen, maar déze derby willen ze toch zeker winnen", aldus Van Meir in Gazet van Antwerpen.