Krijgt Mazzu het op de rails bij OH Leuven? Steven Defour is formeel

OH Leuven speelde dit weekend knap 1-1 gelijk bij KV Mechelen. Zo zitten de Leuvenaars ondertussen aan negen punten, maar blijven ze wel voorlaatste in de stand. Ondertussen hebben ze er ook een nieuwe coach. Krijgt Felice Mazzu de boel op de rails?

Felice Mazzu heeft ondertussen al heel wat Belgische ploegen aan zijn cv kunnen toevoegen. De periode bij Charleroi is misschien de meest succesvolle op langere gebleken, maar er waren nog meer ploegen.

Mazzu deed al wat ervaring op bij verschillende ploegen

Union SG, Genk, STVV, Anderlecht: de coach heeft al heel wat ervaring weten op te doen. Ondertussen deed Hans Somers het ook niet slecht als T1 ad interim - net als vorig seizoen, toen hij ook al even kwam depanneren.

"OH Leuven kreeg nog vijf kansen in de laatste vijf minuten dit weekend. Ik vind dat Hans Somers het goed heeft gedaan, dat overnemen", aldus Filip Joos ook in 90 Minutes daarover.

Als er een iemand is die het kan, is het Mazzu

Steven Defour pikte meteen in over Mazzu: "Als er één iemand is die een ploeg kan vormen uit individuen dan is het wel Felice Mazzu. Hij heeft het talent om ze samen te brengen en individueel heeft OH Leuven wel een paar interessante spelers."

"Het zal er wel op moeten zijn nu. Ik weet niet wat bij OH Leuven op dit moment erop zijn is." En Filip Joos merkte op: "Hij is wel al een paar keer mislukt de voorbije jaren. Je gaat van een jongere coach als Hubert naar een heel ander type coach bij Leuven."