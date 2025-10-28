"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2508

Standard trekt dinsdagavond naar Beveren voor de 1/16 finales van de Beker van België. De Rouches, die nauwelijks als favoriet te bestempelen zijn, spelen een cruciale wedstrijd voor het verdere verloop van hun seizoen.

Standard geraakte sinds het seizoen 2021-2022, toen het de bekerfinale verloor van Racing Genk, niet meer voorbij de achtste finales van de Beker van België. Maar voor er dromen gekoesterd kunnen worden over een mogelijke volgende ronde tegen een andere eersteklasser, moeten de Rouches eerst het gevaarlijke bezoek aan het Freethiel overleven.

Standard is geen uitgesproken favoriet

Leider in de Challenger Pro League en nog steeds ongeslagen: SK Beveren kan moeilijk de underdog genoemd worden, gezien zijn indrukwekkende seizoensstart en de wisselvallige vorm van Standard.

Na de zware nederlaag op KAA Gent moeten de spelers van Vincent Euvrard wel reageren en opnieuw de vooruitgang tonen die enkele weken geleden zichtbaar was tegen Club Brugge, Anderlecht en Antwerp. Standard trekt met de nodige druk naar Beveren: verliezen is geen optie.

"We hebben meer te verliezen dan te winnen, dat is duidelijk", gaf Casper Nielsen toe na de nederlaag in Gent. Een zege tegen een ploeg uit een lagere reeks levert niet veel op voor Matricule 16, terwijl een uitschakeling het seizoen, dat in de competitie al moeizaam verloopt, nog meer in gevaar brengt.

Twee ex-Standard-spelers staan klaar om zich te tonen

Zoals bij Union en Club Brugge wisselen ook de toppers in onze competitie goede en slechte momenten af, en de Beker van België blijft dé competitie waar verrassingen altijd mogelijk zijn.

Een geïnspireerd Standard kan profiteren en ver raken in het bekertoernooi, maar eerst moet het voorbij Beveren, waar onder meer Bruno Godeau én de voormalige Rouches Noah Mawete, Laurent Jans en Christian Brüls spelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

13:30
Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

13:00
2
📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

12:40
2
Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij! Analyse

Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij!

11:40
Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

12:20
Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

12:00
'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

10:31
1
Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

11:20
LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

10:45
"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

11:00
Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

08:00
Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

08:41
Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

08:20
3
Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

09:00
2
Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

08:00
Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

07:20
10
Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

07:41
12
In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

07:00
🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

06:30
Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

23:30
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
3
Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

23:00
6
Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

22:30
5
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks satellietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks satellietclub van PSG?

22:00
2
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
3
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
21
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
11
Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

16:30
21
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
4
Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

Zware klap voor Standard met bekermatch en Waalse derby op het oog

16:01
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
2
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bork Bork over 📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt André Coenen André Coenen over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." FCBalto FCBalto over Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez FCBalto FCBalto over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove JaKu JaKu over Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na zware hamstringblessure Super KVCW Super KVCW over Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen TatstOn TatstOn over Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten" TatstOn TatstOn over Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren" Erwin Wille Erwin Wille over 'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved