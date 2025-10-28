"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

Standard trekt dinsdagavond naar Beveren voor de 1/16 finales van de Beker van België. De Rouches, die nauwelijks als favoriet te bestempelen zijn, spelen een cruciale wedstrijd voor het verdere verloop van hun seizoen.

Standard geraakte sinds het seizoen 2021-2022, toen het de bekerfinale verloor van Racing Genk, niet meer voorbij de achtste finales van de Beker van België. Maar voor er dromen gekoesterd kunnen worden over een mogelijke volgende ronde tegen een andere eersteklasser, moeten de Rouches eerst het gevaarlijke bezoek aan het Freethiel overleven.

Standard is geen uitgesproken favoriet

Leider in de Challenger Pro League en nog steeds ongeslagen: SK Beveren kan moeilijk de underdog genoemd worden, gezien zijn indrukwekkende seizoensstart en de wisselvallige vorm van Standard.

Na de zware nederlaag op KAA Gent moeten de spelers van Vincent Euvrard wel reageren en opnieuw de vooruitgang tonen die enkele weken geleden zichtbaar was tegen Club Brugge, Anderlecht en Antwerp. Standard trekt met de nodige druk naar Beveren: verliezen is geen optie.

"We hebben meer te verliezen dan te winnen, dat is duidelijk", gaf Casper Nielsen toe na de nederlaag in Gent. Een zege tegen een ploeg uit een lagere reeks levert niet veel op voor Matricule 16, terwijl een uitschakeling het seizoen, dat in de competitie al moeizaam verloopt, nog meer in gevaar brengt.

Twee ex-Standard-spelers staan klaar om zich te tonen

Zoals bij Union en Club Brugge wisselen ook de toppers in onze competitie goede en slechte momenten af, en de Beker van België blijft dé competitie waar verrassingen altijd mogelijk zijn.

Een geïnspireerd Standard kan profiteren en ver raken in het bekertoernooi, maar eerst moet het voorbij Beveren, waar onder meer Bruno Godeau én de voormalige Rouches Noah Mawete, Laurent Jans en Christian Brüls spelen.