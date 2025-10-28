Vrancken voert belangrijke wissel door voor bekerpartij: "Omdat we fel in hem geloven"

Vrancken voert belangrijke wissel door voor bekerpartij: "Omdat we fel in hem geloven"
Foto: © photonews
STVV bereidt zich voor op de bekerwedstrijd tegen Royal Knokke FC. Coach Wouter Vrancken bevestigt één wijziging in zijn basiself: doelman Matt Lendfers krijgt zijn kans op het veld van de amateurclub uit West-Vlaanderen.

Matt Lendfers onder de lat bij STVV

De 19-jarige Lendfers zal donderdag starten in doel. Vrancken benadrukt dat deze keuze losstaat van het optreden van Leo Kokubo tegen Union. De beslissing werd vooraf genomen en is gebaseerd op vertrouwen in het potentieel van de jonge doelman.

“Matt speelt omdat we fel in hem geloven”, stelt Vrancken in Het Belang van Limburg. De coach voegt eraan toe dat het geen symbolische wissel is, maar een weloverwogen keuze binnen het bredere selectiebeleid.

De wedstrijd tegen Knokke komt kort na de competitienederlaag tegen Union. STVV verloor met 2-0 in Sint-Gillis, maar Vrancken ziet weinig ruimte voor reflectie. De focus ligt op efficiëntie in beide zestienmeters, een aspect dat volgens hem beter moet.

De keuze voor Lendfers is geen toeval. Vrancken geeft aan dat de ploegopstelling rekening houdt met fysieke belasting en kleine blessures. “We wisselen niet om te wisselen, maar we weten dat Matt veel in zijn mars heeft”, zegt hij.

Vrancken kijkt ook al naar Antwerp

Naast de confrontatie met Knokke houdt Vrancken ook de competitiematch tegen Antwerp in het vizier. Die volgt kort na de bekerwedstrijd en vereist een optimale fysieke en mentale voorbereiding. “Ik moet richting donderdag denken, maar daarbij ook al bezig zijn met de competitiematch van zondag tegen Antwerp”, klinkt het. De coach wil vermijden dat spelers overbelast raken in deze drukke periode.

De tegenstander in de Croky Cup, Royal Knokke FC, verloor nipt van THES Sport, een club waar Vrancken zelf nog actief was. Toch waarschuwt hij voor onderschatting. De West-Vlaamse ploeg is geen onbekende in het amateurvoetbal en zal gemotiveerd aan de aftrap verschijnen.

